Bedrijf achter geïmplodeerde Titan-onderzeeër schort activiteiten op

Oceangate, het bedrijf achter de Titan-onderzeeër die onderweg naar het wrak van de Titanic implodeerde met vijf mensen aan boord, heeft zijn ‘expedities en commerciële operaties’ opgeschort.

Dat blijkt donderdag (lokale tijd) uit een bericht dat op de website van het bedrijf geplaatst is. Voor hoe lang de bedrijfsactiviteiten stilliggen is niet duidelijk.

Vorige maand werd een internationale zoekactie op touw gezet nadat de Titan-onderzeeër van Oceangate vermist raakte in de buurt van het wrak van de Titanic in de Noord-Atlantische Oceaan. De Amerikaanse kustwacht kondigde dagen later aan dat het brokstukken van de onderzeeër had gevonden en dat de Titan een ‘catastrofale implosie’ had ondergaan. Een van de passagiers aan boord was de directeur van Oceangate, Stockton Rush.

Lees ook