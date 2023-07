Nederlandse regering valt over strenger asielbeleid

De Nederlandse regering van premier Mark Rutte is gevallen. Het topoverleg over maatregelen om de asielstroom te beperken, is mislukt. Daarmee komt er een einde aan de vierde regering-Rutte.

De vraag welke asielzoekers recht hebben op gezinshereniging lag aan de basis van een crisis die woensdagnacht plots acuut werd. Meerdere overlegrondes brachten niets op. Vrijdagavond lag een compromisvoorstel over een zogeheten stopknop op tafel van staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg. Dat zou betekenen dat het recht op gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen tijdelijk beperkt zou worden als de asieldruk te hoog is. Maar volgens de NOS vond het voorstel niet genoeg steun bij de andere partijen.

Al maanden probeert de Nederlandse regering haar asiel- en migratiebeleid bij te sturen. Ook onze noorderburen zagen vorig jaar het aantal asielzoekers fors toenemen. Ook zij kregen de instroom nauwelijks verwerkt. Gemeenten wilden niet meewerken aan een eerlijke spreiding. Dat leidde tot schrijnende taferelen in het grote opvangcentrum in Ter Apel waar iedereen zich moet aanmelden. Daarom werkte de regering hard aan plannen om het hele asiel- en migratiebeleid op een andere leest te schoeien.

De gesprekken over de manieren om de instroom van asielzoekers af te remmen verliepen moeizaam. Van de vier regeringspartijen pleiten de VVD en het CDA traditioneel voor een harde aanpak, terwijl de ChristenUnie en D66 meer oog hebben voor de humane aspecten. Ze zien de instroom ook niet meteen als een gigantisch probleem, terwijl de VVD van premier Rutte dat juist wel vindt. Zijn partij wil dat Nederland een veel assertiever beleid voert, met duidelijke maatregelen die de instroom beperken.

Volgens de NOS was het premier Rutte die woensdagavond de boel op scherp zette door een voorstel op tafel te leggen waarvan hij heel goed wist dat het onaanvaardbaar is voor ChristenUnie, maar ook voor D66. Plots dreigde het einde van zijn regering, wat nu ook is gebeurd. Het Nederlandse nieuwsagentschap ANP meldt op basis van verschillende bronnen dat ChristenUnie, de kleinste partij in de coalitie, het initiatief heeft genomen voor de val van de regering. De houding van de VVD zou daarin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Nederland kan zich nu opmaken voor nieuwe verkiezingen, waarschijnlijk in het najaar.

