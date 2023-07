‘Wie denkt dat hij niet gemaakt is om niets te doen, begint er beter meteen aan’

Ah, de zomer, tijd van alles mag, niets moet? Tenzij je een zomerzelfverbeteraar bent, dan ben je natuurlijk nooit gerust. Collega Eva Berghmans belde met psychologe Anneleen De Lille om in het reine te komen met dit ‘lichtjes ridicule’ kantje van zichzelf.

Eva Berghmans

‘Ja, ik ben een echte zomerzelfverbeteraar.’ Mijn collega zei het met haar stralendste glimlach. Het was haar manier om te verklaren dat ze deze zomer een online cursus investment banking zal volgen. Een andere collega keek haar vol ongeloof aan. ‘Euh, ik vrees dat ik toch eerder een zomerzelfvernietiger ben.’ Hij had een programma van terrassen, festivals, horizontaal liggen en tussendoor véél drinken en eten voor ogen.

Soms zegt iemand iets, en klikt er iets in je hoofd. ‘Een zomerzelfverbeteraar’, ik proefde het woord en voelde me op slag een beetje minder alleen op de wereld. Ik ben het ook, op het lichtjes ridicule af. Mijn dagroutine, mijn kennis van het Frans en Duits, mijn inzicht in de wereldoorlogen en de klimaatopwarming, mijn fysieke en mentale lenigheid: alles kan altijd beter. En zeker in de zomer, met die lange dagen, en die overvloed aan alle kanten. Voor mij begint de zomer als de literaire bijlagen met leestips voor de zomermaanden verschijnen – daarbij maak ik zonder veel moeite abstractie van die stapels aanbevolen boeken van vorige vakanties die er nog liggen.

‘Het is een veelvoorkomend fenomeen, een soort goede voornemens voor de zomervakantie, om eens tijd te maken voor de dingen die ertoe doen maar waar je nooit aan toekomt’, zegt Anneleen De Lille, psycholoog en schrijver van het boek Minder werken, meer doen. ‘Er zijn mensen genoeg die alleen tijdens de vakantie boeken lezen. Het heeft te maken met tijd hebben, maar ook met even afstand nemen en vertragen. In de vakantie kom je uit je tunnelzicht. En het is maar als je vertraagt dat je nieuwe ideeën krijgt, dat je voelt waar je nood aan hebt.’

Adem in, adem uit

Het is alsof mensen in de zomer weer bij zinnen komen en beter weten wat hen oplaadt – vaak lopen de zomerse pogingen tot zelfverbetering naadloos over in goede voornemens voor het nieuwe werkjaar vanaf september. Hoeveel zomerzelfverbeteraars er zijn, en hoeveel mensen veeleer zomerzelfvernietigers zijn, valt moeilijk in te schatten. ‘Het is ook niet per se een persoonlijkheidskenmerk’, zegt De Lille. ‘Vaak heeft het te maken met de levensfase waarin iemand zich bevindt. Mensen met een drukke job en kleine kinderen zullen tijdens hun vakantie vooral willen slapen en sporten en bijpraten, eerder dan dat ze dikke boeken lezen.’

Is dat ook niet het hele idee van vakantie, uitrusten? Chillen? Doet zo’n dwangmatige zomerzelfverbeteraar zichzelf niet tekort, met al die ambities om bij te leren? ‘Dat hangt er vanaf’, zegt De Lille. ‘Als jij dingen wilt bijleren, omdat je het gevoel hebt dat je continu productief moet zijn, dan zit het fout. En het zit helemaal fout als je jezelf aan de gang houdt, omdat je niet anders kan. Sommige van mijn cliënten geven aan dat ze niet stil kunnen zitten, dat ze altijd bezig moeten zijn, dat ze desnoods werken in het weekend omdat ze zich anders slecht voelen. Sommigen worden al zenuwachtig als ze op een yogamat zitten. Die mensen raad ik aan om een cursus ademhalen te volgen. Want dat gevoel, dat je gejaagd en onrustig bent als je niets doet, is het duidelijkste signaal dat je te veel stress hebt. Dan zit je lichaam vol stresshormonen. Het beste wat je dan kunt doen, is je lichaam kalmeren. Pas dan zal je geest weer helderder worden, en krijg je meer overzicht.’

Natuurlijk moet je niet een hele zomer gaan liggen ademen. Grote kans dat die gekalmeerde geest na verloop van tijd spontaan met nieuwe ideeën komt aandragen, dat je weer beseft welke dingen je blij maken. ‘Als je echt geen inspiratie hebt en je begint je te vervelen, kan het helpen om je af te vragen wat je als kind graag deed’, zegt De Lille. ‘Wat ook kan helpen, is praten met andere mensen. Veel mensen denken dat ze zich moeten terugtrekken om uit te vinden welke nieuwe dingen ze in hun leven willen, maar uit gesprekken met andere mensen kun je veel inspiratie halen’, zegt De Lille. ‘Ook dat kan een voornemen voor de zomer zijn, waar je beter van wordt: je openstellen voor wat iemand te vertellen heeft, voor wat iemand passioneert. Een diepgaande ontmoeting is ook een vorm van zelfontwikkeling.’

Smartphone aan de kant

Die ontmoetingen kunnen nog op een andere manier deugd doen: echt samen zijn kan alleen als je je telefoon aan de kant laat. In de recente gesprekken die De Lille als coach voerde, aan de vooravond van hun vakantie, was de alomtegenwoordigheid van de smartphone een terugkerende bekommernis. ‘Mensen willen deconnecteren, dat viel me erg op’, zegt De Lille. ‘En deconnecteren lukt het makkelijkst als je connecteert met iets anders. Dat kan met een boek zijn, terwijl je telefoon buiten handbereik is. Maar het kan ook met anderen zijn.’ Deconnecteren is cruciaal om de connectie met jezelf niet te verliezen. ‘Je telefoon houdt je gericht op input van buitenaf. Sociale media, podcast, muziek: veel mensen geven zichzelf niet meer de kans om uit te vinden waarin ze zich wel eens willen verdiepen.’

De zomer is bij uitstek een moment om je prioriteiten te herschikken, of je nu een diehard zomerzelfverbeteraar bent of eerder het chillax-type. Anneleen De Lille heeft één advies voor de zomer, dat bij uitbreiding geldig is voor alle volgende seizoenen: ‘Het is met tijd voor jezelf zoals met geld sparen: dat moet je aan het begin van de maand doen, in plaats van opzij te zetten wat je aan het eind van de maand overhoudt. Daarom raad ik iedereen aan om eerst de activiteiten die je opladen te plannen. Want de dingen die je zal doen als er een keertje tijd over is, die doe je uiteindelijk nooit.’

Als u me even wil excuseren, ga ik nu eerst en vooral dat boek over de geschiedenis van de wereldeconomie lezen dat ik in de paasvakantie al meegesleept heb naar een Waddeneiland.

De dingen waarover we babbelen op een terras, bij een koffie of een glas wijn. Het leven en wat ons bezighoudt. In de blog Uit het hart geven we het een plaats.

