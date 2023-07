75 euro voor vijf hoogst elegante gangen

In een prachtig landhuis in het groen serveert de klassiek geschoolde chef Marie Trignon het ene na het andere hoogstandje. Topscore!

LA ROSERAIE Route de Limet 80, 4577 Modave laroseraiemodave.com



Veertig jaar geleden kocht Vincent Trignon een 19de-eeuws landhuis aan de rand van een bos tussen Luik en Dinant, en maakte er een hotel-restaurant van. Nu wordt hij opgevolgd door zijn dochter Marie, die het nieuw leven inblaast. Zij studeerde voor vertaler Engels en Russisch in Cambridge, ontmoette daar haar echtgenoot, en schreef zich vervolgens in aan een gerenommeerde koksschool. Nadien ging ze aan de slag in de topgastronomie, onder meer in het driesterrenrestaurant van het legendarische Dorchester Hotel in Londen, geleid door Alain Ducasse. Een voorbereiding op hoog niveau om de familiezaak verder te zetten.

Bij een mooie klassieke champagne van Lallier verwent Marie Trignon ons met een reeks hapjes die meteen haar culinaire stijl weerspiegelt: fijn, licht en elegant. Een ervan is een kleine versie van een gerecht van haar vader omdat trouwe klanten er naar bleven vragen: consommé van kreeft onder een korst van bladerdeeg, een variant op de beroemde ‘soupe aux truffes’ die Paul Bocuse ooit voor president Valéry Giscard d’Estaing maakte.

Foto: Karmen Ayvazyan

Maar dat is het enige nostalgische moment in dit menu, waarop dochter Marie haar moderne vrouwelijke stempel drukt. Zoals in het vederlichte, geschakeerde eerste voorgerecht met gerookte taboulé, tataki van tonijn, kaviaar van komkommer, een toets van meloen en een jus van kurkuma. Of nog in een zalige lasagne van babykreeft en kalfszwezerik, opgefrist met kruiden uit de tuin. En hoe lekker is die wilde ombervis, gepocheerd in een bouillon van citroen en tijm, met een beurre blanc-saus, zeekraal en verschillende soorten kappers.

Zoals gewoonlijk heb ik de aangepaste wijnen ingeruild voor een zelfgekozen fles op de wijnkaart. Die kaart heeft wel een update nodig, al verheug ik mij over de lage prijzen: een rode wijn van het uitstekende Domaine de l’Hortus uit het Franse zuiden kost slechts 42 euro. Minder dan het wijnarrangement nota bene.

Ik hoef maar naar het egaal gare borstvlees van de duif te kijken, en ik weet het al: dit heeft in de lagetemperatuurmachine gelegen. Velen houden daarvan omdat het hen terugbrengt naar hun babytijd toen alles nog botermals was. Ikzelf verkies de ravioli die ernaast ligt: ze werd gekleurd en geparfumeerd met sap van rode biet, en opgevuld met stukjes duivenbil.

Er volgen nog twee nagerechten: een parfait van karamel met gestremde schapenmelk en honingijs, daarna een mooie compositie rond aardbeien, witte chocolade en basilicum.

Zo genereus als dit menu was, zo scherp is de prijs: 75 of 85 euro voor vijf of zes gangen.

Wat nog aangescherpt wordt door een reeks mignardises bij de koffie en thee, inclusief een heerlijke kleine muffin met rode vruchten die net uit de oven komt. Tot en met het royale ontbijt de volgende ochtend voor wie hier overnacht (20 euro).

