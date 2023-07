Anderlecht heeft met Kasper Dolberg nieuwe spits beet

Anderlecht heeft vrijdag de komst van Kasper Dolberg aangekondigd. De 25-jarige Deen maakt de overstap van de Franse eersteklasser OGC Nice. Hij ondertekende een contract voor vier seizoenen. Met zijn overgang zou volgens verschillende media zo’n vijf miljoen euro gemoeid zijn. Het is de tweede versterking voor paars-wit na Louis Patris.

‘Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging’, zei Dolberg op de website van Anderlecht. ‘Het was geen moeilijke keuze om naar zo’n grote club als Anderlecht te trekken. Ik ken Anderlecht al lang en ik voelde meteen aan dat ik goed bij het project en de speelstijl kan passen. Na de lange gesprekken met zowel Jesper Fredberg – de CEO van Anderlecht – als de coach, heb ik veel vertrouwen in het project van de club. Ik wilde hoe dan ook naar een club waar ik me comfortabel voelde en waar ik het gevoel heb dat er iets te winnen valt. Daarom ben ik hier.’

He's here. ???? Kasper Dolberg joins RSC Anderlecht on a permanent deal. ??? More info on https://t.co/Uydd2vyoFF pic.twitter.com/PQACg2SGjq — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 7, 2023

De transfer van Dolberg hing al enkele weken in de lucht. De aanvaller mocht vertrekken uit Zuid-Frankrijk na twee matige uitleenbeurten het voorbije seizoen. Voor Nieuwjaar kwam hij uit voor het Spaanse Sevilla, de terugronde werkte hij af bij het Duitse Hoffenheim.

Nice legde in augustus 2019 nog zo’n twintig miljoen euro neer bij Ajax voor de diensten van Dolberg. In drie seizoenen kwam hij tot 24 goals en 7 assists in 85 duels voor de club aan de Côte d’Azur. Daarmee kon hij de hoge verwachtingen niet helemaal inlossen.

Bij Anderlecht hoopt Dolberg ook zijn plek bij de Deense nationale ploeg te heroveren. Hij kwam er sinds zijn debuut in november 2016 tot elf goals in veertig interlands. Voor de EK-kwalificatieduels in juni zat hij echter niet in de selectie van bondscoach Kasper Hjulmand.

Tweede versterking

Anderlecht heeft naast Dolberg ook een tweede versterking beet. Paars-wit betaalde zo’n vier miljoen euro voor de 22-jarige Belgische rechtsachter Louis Patris van OH Leuven. Hij tekende een contract van vijf jaar. Het is de bedoeling dat Patris net zoals Dolberg zaterdag al meegaat op stage naar Oostenrijk.

