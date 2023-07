Brussels openluchtzwembad Flow al na twee dagen dicht na test waterkwaliteit

Flow, het enige openluchtzwembad in Brussel, is twee dagen na de opening al gesloten. De waterkwaliteit zou te wensen overlaten. ‘Met het warme weer is dit een slecht moment.’

Sinds dit jaar weert Flow het gebruik van chloor en wordt het water biologisch gezuiverd. Planten en micro-organismen zouden het water schoon moeten houden, maar met dat systeem duiken nu problemen op.

‘We hebben de resultaten ontvangen van de eerste waterkwaliteitstesten door Brulabo, een onafhankelijk laboratorium’, klinkt het op de website van Flow. ‘Voor één belangrijke parameter zijn de waarden te hoog. We willen geen risico’s nemen en hebben samen met het laboratorium besloten om Flow vrijdag en in het weekend te sluiten voor het publiek. Brulabo zal een tweede test uitvoeren om de resultaten te verifiëren. Tegelijk zullen we met onze technische partners tegenmaatregelen bespreken. Daarna zullen we een beslissing nemen over de heropening van Flow.’

Veel volk

Het openluchtzwembad Flow aan de Pierre Marchantbrug in Anderlecht opende woensdag voor het derde jaar op rij de deuren. Het is daarmee het enige openluchtzwembad in het Brussels Gewest. De organisatie hoopte tijdens het warme openingsweekend veel volk te ontvangen, maar het zwembad blijft noodgedwongen gesloten.

‘Deze timing is bijzonder jammer, maar we wilden geen risico’s nemen’, zegt Paul Steinbrück van organisatie Pool is Cool. ‘De kans is klein dat iemand ziek wordt door in het water te zwemmen, maar als dat toch het geval is geweest, dan mag die contact met ons opnemen. We gaan nu zo snel mogelijk enkele zaken op punt zetten bij de waterfiltering en hopen maandag weer te openen.’

De onlinereservatie wordt voorlopig stopgezet. Tot en met zondag is het zwembad zeker gesloten. Na de nieuwe resultaten van het water zal de organisatie een beslissing nemen.

