Zouden rellen zoals Frankrijk die vorige week over zich kreeg, ook kunnen losbarsten in pakweg Duitsland, dat andere grote Europese land? Met een ander integratiemodel en een verschillend politiek en onderwijssysteem is de kans klein, denkt conflictonderzoeker Andreas Zick.

In haar boek Violences urbaines beschreef Lucienne Bui Trong de uitbarsting van geweld in de Franse voorsteden in 1990. De filosoof-commissaris stond tien jaar aan het hoofd van een cel van de Franse ...