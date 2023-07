‘Het is altijd de schuld van iemand anders, minister Vandenbroucke’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Tumult

Van je coalitiegenoten moet je het hebben. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) werd het vuur aan de schenen gelegd over de nieuwe financiering voor de huisartsenwachtposten. De scherpste kritiek kwam van Nawal Farih, Kamerlid voor CD&V. Ze noemde de hervorming ‘geen cadeau’ voor Limburg, omdat het plan volgens haar dunbevolkte regio’s straft. Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt sprong in de bres voor Vandenbroucke. Hij hekelde Farihs ‘bijzonder korte geheugen’, omdat een deel van die hervorming al doorgevoerd werd door de vorige regering, mét CD&V maar zonder socialisten. Ook de minister diende haar met soortgelijke argumenten van repliek. Farih zelf was niet onder de indruk: ‘Telkens als ik een antwoord van u krijg, is het iemand anders zijn schuld.’

Getackeld

Van je buren moet je het hebben. Gazet van Antwerpen ging op bezoek in de wijk van Tom Ongena in Sint-Katelijne-Waver. Daar bleek de pas benoemde voorzitter van Open VLD geen bekend figuur. En onbekend maakt blijkbaar onbemind, want de meeste buurtbewoners hadden geen hoge pet op van de politiek. Al was er één iemand die wel op de sympathie van een wijkbewoner kon rekenen: ‘Ik neig momenteel iets meer naar Raoul Hedebouw van de PVDA,’ zei ene Tom. Wijkgenote Lesley was dan weer verrast hoe snel Ongena carrière heeft gemaakt: ‘We wisten niet dat hij zo goed bezig was. Normaal word je toch partijvoorzitter met een stemming, niet?’

Gescoord

Zo fier als een gieter kondigde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aan dat ex-Rode Duivel Marouane Fellaini gaat investeren in Francs Borains, de voetbalclub waarvan hij sinds 2020 voorzitter is. Fellaini wordt ook ambassadeur van de club die volgend seizoen weer in onze tweede klasse speelt. Of Fellaini daarbij zijn ellebogen heeft gebruikt, is niet bekend.

Lees ook