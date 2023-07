Drink eens een pintje met Walter De Buck

Voor de Gentse Feesten heeft Trefpunt 100.000 herbruikbare bekers laten maken met daarop de afbeelding van een jonge Walter De Buck. De organisatie benadrukt dat het géén verzamelobject mag worden. ‘Als iedereen die beker mee naar huis neemt, hebben we een serieus probleem.’

Een 35-jarige Walter De Buck met mooie, lange en natte haren, met een bril op zijn neus en een duikbril op zijn hoofd. Die afbeelding siert tijdens de Gentse Feesten de herbruikbare bekers van Trefpunt. Een pint drinken uit Walter De Buck: het is een mooie ode aan de man die de Gentse Feesten in 1970 nieuw leven heeft ingeblazen.

‘Met die beker belichten we de – beperkte – sportieve kant van Walter De Buck. Hij kwam namelijk net uit het water toen die foto van hem is genomen’, zegt Edmond Cocquyt junior. ‘Het is een prachtige beker waarvan we 100.000 exemplaren hebben laten maken.’

Collector’s item

Cocquyt benadrukt dat de beker herbruikbaar is. Wie eruit drinkt, moet hem nadien terugbrengen naar de toog van Trefpunt. ‘Ik ben bang dat de mensen daar een collector’s item van gaan maken en hem mee naar huis nemen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Als iedereen dat doet, hebben we na één dag geen bekers meer en komen we in de problemen.’

Dit jaar heeft elk plein zijn eigen herbruikbare beker, gekoppeld aan een waarborg van één euro. Wie een pint drinkt op bijvoorbeeld de Korenmarkt, moet zijn beker daar terugbrengen. Vorig jaar hadden tien pleinen dezelfde herbruikbare Negenduust-beker en kon je de beker gelijk waar afgeven. Dat leek eenvoudig, maar in de praktijk werkte dat systeem niet goed.