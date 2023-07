Jasper Philipsen klopt Mark Cavendish in sprint voor derde etappezege

Jasper Philipsen was in Bordeaux de snelste van de zevende etappe van de Tour. Hij remonteerde Mark Cavendish, die heel even zijn hand leek uit de steken naar zijn 35ste etappezege in de Tour. Philipsen is de absolute sprintkoning van deze Tour.

Na twee zware Pyreneeënetappes was er weinig animo én jus in het peloton om in deze vlakke etappe een ontsnapping op te zetten. Met nog 165 kilometer bleef Simon Guglielmi alleen over voorin, maar voor het tweede deel van die lange opdracht kreeg hij het gezelschap van twee Fransmannen: Nans Peters en Pierre Latour.

Slechts drie vluchters met een kleine voorsprong, een gedroomd scenario voor de sprintersploegen in het peloton.

Met nog 37 kilometer te gaan, was het bobijntje van Guglielmi af. Pierre Latour spartelde als allerlaatste tegen, maar op 3,6 kilometer van de streep werd ook hij opgeraapt en was het woord aan de spurtersploegen.

Alpecin-Deceuninck zorgde weer voor een fenomenale lead-out. Mark Cavendish leek nog heel even alles en iedereen te zullen verrassen, maar Jasper Philipsen bleef rustig, had de benen en remonteerde hem makkelijk.

‘Ik denk dat we fier kunnen zijn op de teamprestatie, zonder de ploeg was dit niet mogelijk. We vonden elkaar goed in de finale en dat leidt tot succes’, reageert Philipsen . ‘We zaten goed gegroepeerd in de laatste drie kilometer. Ik zat altijd in het goede wiel en moest op geen enkel moment een inspanning doen voor mijn sprint. Als je me een week geleden had gezegd dat ik drie etappes zou winnen, dan had ik je voor gek verklaard. Het is een droom-Tour voor ons. Hopelijk kunnen we er nog eentje pakken, ik kijk al naar Parijs. Mark was sterk en ik denk dat iedereen hem graag had zien winnen.’

