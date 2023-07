Kanselier Scholz sprak als eerste wereldleider na de Russische inval in Oekraïne. Hij had het over een ‘nieuw tijdperk’. Velen dachten dat Duitsland voortaan het veiligheidsbeleid van Europa mee zou bepalen. ‘Neen, Scholz is niet klaar voor grote verandering’, zegt de kritische expert Ben Tallis.