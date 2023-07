Géraldine David gaat Musea Kunst en Geschiedenis leiden

De Koninklijke Musea Kunst en Geschiedenis (KMKG), in het Brusselse Jubelpark, werden de voorbije dertien jaar geleid door opeenvolgende interimarissen. Vanaf 1 januari 2024 komt Géral­dine David aan het roer van de instelling. Ze werd benoemd als ­directeur-generaal na een lange ­selectieprocedure.

David (34) studeerde kunst­geschiedenis aan de ULB en behaalde een doctoraat economie en management in Brussel en Tilburg. Ze is sinds 2018 directeur van de Wittockiana, het museum voor boek- en boekbindkunst in Brussel.

Géral­dine David. Foto: rr

Volgens Thomas Derminne, bevoegd staatssecretaris, zal ze ‘een leidende rol spelen in de her­bestemming van het Jubelpark­museumcomplex en stabiliteit brengen in het beheer.’ Zelf omschrijft David het museum als ‘een van de parels aan de kroon van het Belgische erfgoed, niet alleen door zijn collecties en geschiedenis, maar ook door het team dat ze bewaart, bestudeert en tentoonstelt’. Ook het Muziekinstrumenten­museum, de Japanse toren en het Chinese paviljoen behoren tot de cluster. David gaat aan de slag na haar zwangerschapsverlof en volgt Bruno Verbergt op.

Lees ook