Brusselse jongeren die verdacht worden van verkrachting, blijven in hechtenis op Malta

Vijf Brusselse jongeren, onder wie twee minderjarigen, worden verdacht van verkrachting van een minderjarig Frans meisje op Malta. De Maltese politie-inspecteur noemt de feiten, die deels gefilmd werden, ‘vernederend’. De jongeren blijven in hechtenis.

Vijf Brusselse jongeren staan terecht op Malta, omdat één van hen een 17-jarig Frans meisje zou hebben verkracht. Ze zouden ook de 16-jarige vriend van het meisje ontvoerd, mishandeld en beroofd hebben. De Maltese politie bevestigde aan VRT NWS dat de jongeren in hechtenis blijven en dat hun ouders verwittigd zijn.

De feiten werden deels gefilmd. Volgens de Maltese politie komen de beelden overeen met de verklaringen van de twee slachtoffers, klinkt het in Malta Today. De politie-inspecteur zei dat de clips lieten zien hoe de vriend van het meisje urenlang werd geslagen en geen weerstand bood. ‘De mishandeling was vernederend. Op een gegeven moment dwongen ze hem zijn broek naar beneden te doen en sloegen ze hem op zijn billen, sommigen met hun handen en anderen met een riem.’

Een van de verdachten (17), een Belgische voetballer, bekende dat hij de vriend van het meisje mishandeld had met een riem. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar met uitstel.

De Maltese persmagistraat liet aan De Standaard weten dat de laatste zitting donderdag heeft plaatsgevonden, en dat er nog geen uitspraak is gevallen. Het proces wordt voortgezet op 21 juli. In de tussentijd blijven de jongeren in hechtenis.

