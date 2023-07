Nieuwe pictogrammen waarschuwen dat tv-programma niet geschikt is voor kinderen

Tv-programma's met mogelijk ‘schadelijke inhoud’ krijgen volgend jaar een rist nieuwe pictogrammen. Die moeten de kijkers waarschuwen.

Als in Vlaanderen op tv een programma begint dat niet geschikt is voor jonge kijkers, verschijnt al sinds jaar en dag gedurende enkele seconden een pictogram in beeld. Dat geeft de aangeraden minimumleeftijd aan om ernaar te kijken: ‘+12’ of ‘+16’.

Die twee pictogrammen lieten maar weinig differentiatie toe. Een Europese richtlijn uit 2018 verplicht de lidstaten bovendien om meer informatie over de programma-inhoud te verschaffen.

Die oefening is nu gemaakt: vanaf volgende zomer komt er een rist pictogrammen bij die veel meer moeten vertellen over de inhoud van een programma. Zo komen er zes ‘inhoudspictogrammen’ voor geweld, angst, seks, grof taalgebruik, negatieve beeldvorming en verslavende middelen. En er komen vijf ‘leeftijdspictogrammen’: geschikt voor alle leeftijden, en vanaf 6, 10, 12 en 16 jaar.

De pictogrammen werden ontwikkeld door een panel van experten uit de ontwikkelingspsychologie, communicatiewetenschappen en media, zoals het kenniscentrum Mediawijs. Instellingen als Unia, VAD en Sensoa gaven input. Bij de ontwikkeling werd rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren, en gebruiksvriendelijkheid voor de sector. Ook de tv-omroepen, die instaan voor het classificeren van de programma’s, waren betrokken. De Vlaamse streamingdienst Streamz zal de pictogrammen tonen op de infopagina van de programma’s. Andere, internationale streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ maken al gebruik van Kijkwijzer, een Nederlands classificatiesysteem.

Database

Er komt ook een databank, waar alle programma’s die een classificatie hebben gekregen in worden opgenomen. Zo kunnen verschillende omroepen de classificaties van elkaar overnemen wanneer ze hetzelfde programma uitzenden. Dat vermijdt dubbel werk. Ook het publiek zal in die databank de classificaties van programma’s kunnen raadplegen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid zal die databank coördineren.

‘Het is onze verantwoordelijkheid om jongeren en volwassen goed te informeren over wat er te zien is op audiovisuele media’, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). ‘Dit nieuwe classificatiesysteem biedt een duidelijke en herkenbare classificatie van inhoud, zodat ouders en voogden weloverwogen keuzes kunnen maken. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van minderjarigen.’