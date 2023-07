Laatste Ford Fiesta is geproduceerd

In de Ford-fabriek in het Duitse Keulen os vrijdag de allerlaatste Ford Fiesta van de band gerold, na een bestaan van 47 jaar. Sinds 1976 werden er wereldwijd zowat 20 miljoen exemplaren van de compacte wagen gebouwd, de helft daarvan in Duitsland.

In 2016 liet de Amerikaanse autobouwer nog weten dat het succesverhaal van de Fiesta nog lang niet voorbij was, maar zeven jaar later is dat dus wel het geval. ‘Dit is een beslissende gebeurtenis voor Ford: het oude Ford verlaat Europa en in de plaats komt het nieuwe, elektrische Ford’, zegt directeur Ferdinand Dudenhöffer van het Duitse Center for Automotive Research.

Foto: Getty Images

Elektrische auto’s

In de fabriek in Keulen wordt momenteel twee miljard euro geïnvesteerd, om ze klaar te maken voor de productie van elektrische auto’s. De eerste zouden tegen eind dit jaar van de band moeten rollen. De oplopende kost van onderdelen en de voorkeur voor SUV’s speelden ook mee in de beslissing van Ford om een punt te zetten achter de Fiesta.

Eerder schrapte Ford al andere modellen uit zijn Europese gamma. Zo werd de productie van de middenklasser Mondeo vorig jaar stopgezet, en volgden eerder dit jaar de S-MAX en Galaxy. In 2025 wordt ook een punt gezet achter de compacte middenklasser Focus.

