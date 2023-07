Baby van 5 maanden overleden na reanimatie in crèche: ‘Dat dit een tweede keer gebeurt, is niet te vatten’

In kinderdagverblijf Mijnheer Konijn in Berchem-Kluisbergen is woensdagmiddag een baby van vijf maanden oud gereanimeerd. Het meisje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar donderdagnamiddag overleden. Alles wijst op een natuurlijk overlijden.

Woensdagmiddag stonden een ziekenwagen en de MUG in de Stationsstraat in Berchem, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Kluisbergen. De hulpdiensten waren opgeroepen om een kindje te reanimeren in het kinderdagverblijf Mijnheer Konijn. Het meisje werd meegenomen naar het ziekenhuis, waar het donderdagnamiddag overleed.

‘Dit is een drama voor de ouders en de familie, en ook voor de mensen van het kinderdagverblijf zelf’, zegt woordvoerster Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. ‘Er wordt onderzocht wat de oorzaak is voor de tragische dood van het kindje. Vrijdag gaan we samenzitten met alle diensten. Vandaag heeft iedereen nood aan rust en sereniteit.’

‘Op haar zij gerold’

‘Bij de allerkleinste baby’s gaan we elk kwartier checken wanneer ze slapen’, vertelt Gwendolien Schelstraete, uitbaatster van Mijnheer Konijn. ‘Dat was woensdag niet anders. Toen een van de verzorgsters ging kijken, was het kindje op haar zij gerold. Toen ze haar terug op haar rugje wilde draaien, merkte de verzorgster dat ze niet meer reageerde. Ze is onmiddellijk gestart met de reanimatie. Tegelijkertijd werd de ambulance verwittigd. Toen die hier met haar vertrok, had ze nog een hartslag.’

Het leven van het kindje hing aan een zijden draadje. ‘Tot we donderdag het trieste nieuws kregen dat ze was overleden’, zegt Schelstraete. ‘Zo’n nieuws zie je niet aankomen. We zouden werkelijk alles gedaan hebben om ze bij ons te houden.’

Tweede zware klap

Voor de uitbaatster van de crèche is het een tweede zware klap. ‘In 2018 heb ik ook een kindje moeten afgeven. Dat jongetje overleed aan wiegendood. De twee broertjes zijn nadien ook naar de opvang gekomen. We hebben samen met de ouders het verlies verwerkt. Dat dit een tweede keer moet gebeuren, is niet te vatten.’

Opgroeien heeft de opvang Mijnheer Konijn preventief geschorst. Die schorsing gaat in vanaf maandag, maar ook vrijdag blijft de opvang al gesloten.

