‘In plaats van een onenightstand zou ik liever iemands schedel openvijzen om zijn brein te verkennen’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken, van in Frankrijk tot in Antwerpen en van Helmut Lotti tot Els van Doesburg. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Wout van Aert rijdt als een robuuste pantserwagen over alles en iedereen heen, en biedt ook nog eens beschutting’

Het kan niet lang meer duren eer Oekraïne aan ons land vraagt of we Wout van Aert naar het front willen sturen. (Marc Sergeant in het Nieuwsblad)

‘Wout van Aert rijdt zo snel als de rode wagen, ongelofelijk’

Wat is het nu: is Van Aert een robuuste pantserwagen of rijdt hij net heel snel? (Tadej Pogacar in het Nieuwsblad)

‘Als u zich afvraagt wat Wout van Aert gisteren voor ontbijt had: een heel groot bord rijstpap met fruit, brood en rijstwafels met zoet beleg, en dan nog een eitje. Maar het leek of ze er ook nog een geut kerosine bij hadden gedaan’

Van Aert is geen pantserwagen, noch een snelle wagen: als hij kerosine tankt, is hij een vliegtuig. (Stijn Joris in het Nieuwsblad)

‘Als ontbijt strooit Erik Van Looy hagelslag op zijn confituur’

Misschien nog een ideetje voor Wout van Aert. (Geert Hoste in Dag Allemaal)

Oliver Naesen. Foto: Belga

‘Door al dat rondhuppelen heb ik nieuwe knieën nodig’

Van Aert zal met al zijn sisyfusarbeid moeten oppassen dat het hem niet vergaat zoals Anja Yelles. Die scoorde ooit een hit met ‘De soep is aangebrand’ en kon daardoor zoveel optreden, dat ze op haar 54ste al een knieprothese kreeg, en de tweede is op komst. (in Dag Allemaal)

‘Als Ben O’Connor gaat pissen, moet ik bij hem blijven. Reden waarom ik hem in de Dauphiné heb leren plassen vanop de fiets. Veel efficiënter, veel energiezuiniger, ook voor mij. Helaas, dat was geen succes. Hij was er veel te nerveus voor’

Oliver Naesen vertelt in het Nieuwsblad dat hij niet wijkt van de zijde van zijn kopman Ben O’Connor. En dat is niet altijd even makkelijk. Misschien rijdt Wout van Aert wel zo snel omdat hij aan de finish wel zonder veel stress naar de wc kan gaan.

‘Ben deed, euh, wel wat hij moest doen, maar het begon niet onmiddellijk te lopen. Het was direct van fuck en shit. En uiteindelijk is hij toch moeten stoppen. En ik dus ook. Ambetant’

Als je op de fiets probeert te plassen en er komt shit, dan heb je een probleem. En je helper ook. (Oliver Naesen in het Nieuwsblad)

‘Hoe vaak heeft Pogacar nu omgekeken? 185 keer?’

Hopelijk deed hij dat niet tijdens het plassen op de fiets. (Renaat Schotte op Eén)

‘Ik heb één keer een joint gerookt en er een glas rode wijn bij gedronken. Samen met een vrouw was dat, bij haar thuis in Amerika. We lagen op haar bed, en ik slaagde er niet meer in om rechtop te gaan zitten. Op een bepaald moment moest ik naar het toilet: ik ben er op handen en voeten heen gekropen. Maar zolang ik neerlag, kon ik probleemloos alles doen wat ze van me verlangde’

Het zijn niet enkel de wielrenners die te veel informatie geven, in de showbizz kunnen ze er ook iets van. (Helmut Lotti in Humo)

Els van Doesburg. Foto: Geert Van de Velde

‘De hemel op aarde? Voor mij zijn dat de kortstondige momenten van geluk die je plots overvallen, en waarbij je denkt: jongens toch, ik heb zóveel geluk in het leven. Met mijn lief door Italië rijden en meezingen met onze playlist. En dan, vlak voor zonsondergang, in zee gaan zwemmen, waarna je met het zout nog op je huid een douche neemt. Nu ik erover praat, rúík ik de aftersun al. Héérlijk.’

Ook Els van Doesburg (N-VA) geeft iets meer inkijk dan nodig in haar relatie met Peter De Roover (N-VA). (in Humo)

‘Die playlist stellen wij beiden samen. Als je Peter zijn gang laat gaan, is het de hele rit lang De Strangers’

Maak van dat ‘iets meer inkijk dan nodig’ maar ‘veel te veel inkijk’.

‘Vakantie? Ik moest bijna gereanimeerd worden van de spanning’

Dit is geen uitspraak van Els van Doesburg over de momenten waarop ze met schrik zit te wachten tot Peter De Roover nog eens een nummer van De Strangers opzet, maar van Melanie, de vriendin van sprinter Jasper Philipsen, die in het Nieuwsblad vertelt hoe ook zij lijdt tijdens de Tourritten.

‘Ik zou nooit iemand mee naar huis willen nemen op basis van hoe hij eruitziet. Nee, een onenightstand zou ik liever hebben met iemand met wie ik kan praten en discussiëren, en met wie ik kan lachen. Ik zou zijn schedel open willen vijzen – niet letterlijk – om zijn brein te verkennen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan wijlen Roger Scruton (ze toont een foto van de conservatieve filosoof op haar telefoon): tweedjasje, brilletje, warrig haar, boeken op de achtergrond: jaah!’

Als Els van Doesburg graag een diep gesprek voert, moeten we haar eens in contact brengen met Helmut Lotti, want die zei in Humo:

‘Geestelijk genot? Dat zijn leuke conversaties met mensen die me iets kunnen bijbrengen. En dat kan over van alles zijn: filosofie, psychologie, wetenschap’

Zolang hij er maar geen joint en een glas wijn bij consumeert, natuurlijk.

Chris Janssens. Foto: Luc Daelemans

‘Ik ben single, maar in Dag Allemaal las ik een zeer herkenbaar interview met zanger Christoff. Als die mij ooit vraagt voor een gezellig etentje, zeg ik niet nee!’

Vlaams Belanger Chris Janssens hecht iets minder belang aan gesprekken over filosofie, psychologie, wetenschap, en probeert in Dag Allemaal openlijk een Vlaamse zanger te verleiden.

‘Natali Broods mag bij mij altijd onder de douche. Ze heeft mooie wenkbrauwen, en ook een intrigerende blik. Ze loenst een beetje, vreselijk sexy vind ik dat’

Nu is de vraag: mag Natali Broods voor of na de gesprekken over filosofie, psychologie, wetenschap bij Helmut Lotti onder de douche kruipen? En ook: zingt Lotti onder de douche dan heavymetalsongs? (in Humo)

‘Hij danste, ik passeerde langs de kassa. Dat was minder vermoeiend’

Ook Lou Depryck zingt graag, maar hij incasseert nog liever het geld. Zo had hij de wereldhit ‘Ça plane pour moi’ geschreven, ingespeeld en ingezongen, maar het was Plastic Bertrand die met zijn foto op de hoes mocht en ermee mocht optreden. (in Dag Allemaal)

‘Het is hier superrustig. Aan de voorkant heb ik zeezicht, aan de achterzijde kijk ik uit op een natuurreservaat. De straat waar ik woon staat niet eens op Google Maps!’

Als Chris Janssens wil gaan dineren met Christoff, zal hij naar de Costa del Sol moeten. Als hij het vindt. (Christoff in Dag Allemaal)

‘Toen ik de deur opendeed, was ik meteen verkocht. Ik heb een foto gestuurd naar zieneres Rita, die mij raad geeft, en zij vond ook dat ik het moest doen. Ik heb dan meteen aan de verkoper gevraagd waar ik moest tekenen, want enkele uren later vertrok mijn vliegtuig naar België. Die vrouw had nog nooit zo snel een appartement verkocht’

Als je straat niet op Google Maps staat, kan je inderdaad beter raad vragen aan een zieneres. (Christoff in Dag Allemaal)

Helmut Lotti. Foto: Carlo Coppejans

‘Een onenightstand mag ook een beetje spannend zijn, en dat lijkt Julia Roberts me wel. Ze is tot twee keer toe weggelopen van het altaar, vlak voordat ze haar jawoord had moeten geven. Dat getuigt toch wel van guts. En al bij al is het natuurlijk een stuk verstandiger dan wat ik gedaan heb, haha’

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, maar Helmut Lotti wel aan een altaar. (in Humo)