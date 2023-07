Caleb Ewan komt weer boven water: ‘Hij voelt de druk van Arnaud De Lie, en dat is goed’

Derde in Bayonne. Tweede in Nogaro. Als het rekenkundige rijtje zich doorzet, mag Caleb Ewan (28) vandaag in de Tourrit naar Bordeaux juichen. Als enige sprinter lijkt hij in staat Jasper Philipsen echt iets in de weg te leggen. En dat is na twee heel magere jaren best opmerkelijk. Hoe heeft Lotto-Dstny zijn sprinter weer aan de praat gekregen? ‘In de Tour begint alles vanaf nul, hebben we hem duidelijk gemaakt. Dat heeft gewerkt.’

Nee, veel vertrouwen in Caleb Ewan was er in de aanloop naar deze Tour niet. Eén schamele zege dit voorjaar – de Van Merksteijn Fences Classic. Zoals het ook vorig jaar in de Tour al ondermaats was. Een ...