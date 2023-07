Dertigkoppige jeugdbende opgerold in Sint-Niklaas: jongste lid was amper 12 jaar oud

Onder leiding van het jeugdparket Oost-Vlaanderen heeft de recherche van de lokale politie Sint-Niklaas de afgelopen maanden een jongerenbende in kaart gebracht. De 32 jongeren kunnen gelinkt worden aan 32 incidenten in de stationsomgeving en het centrum van Sint-Niklaas.

De lokale politie van Sint-Niklaas linkte in totaal 32 jongeren aan een bende, van wie dertig minderjarig en twee meerderjarig. De jongeren, van wie de jongste slechts 12 jaar oud is, pleegden het afgelopen jaar onder andere verschillende feiten van ‘steaming’. Dat is een vorm van afpersen waarbij het slachtoffer wordt afgedreigd, vernederd of geïntimideerd tot hij geld of een goed afgeeft. De slachtoffers van die feiten zijn in het merendeel van de gevallen leeftijdsgenoten. Naast de steaming was ook een deel van de bende betrokken bij de aanval op een taxichauffeur aan het station begin maart 2023.

Na het in kaart brengen van de jeugdbende volgden er in samenwerking met het jeugdparket verschillende gerechtelijke acties. Daarbij werden negentien jongeren gearresteerd en verhoord. Een deel van hen, en soms ook de ouders, sprak in eerste instantie van onschuldige pesterijen. Maar de feiten worden juridisch gelijk gesteld met een diefstal met geweld in bende.

Verplicht leerproject

Het jeugdparket tilt zwaar aan de feiten en besloot om de minderjarige steamers streng aan te pakken. De drie kopstukken van de bende werden voorgeleid bij de jeugdrechter te Dendermonde. Zij worden alle drie gedagvaard. Zeven andere jongeren werden in aanwezigheid van hun ouders opgeroepen voor een voorleiding op het jeugdparket en kregen voorwaarden opgelegd, waaronder een plaatsverbod, contactverbod en een verplicht leerproject.

Nog twaalf andere jongeren werden samen met hun ouders uitgenodigd voor een waarschuwingsgesprek met jeugdcriminologen. Het aandeel van de overige jongeren was eerder beperkt, maar ook zij zullen politioneel opgevolgd worden.

Het jeugdparket en de politie willen daarmee een duidelijk signaal geven aan de jongeren dat dergelijke feiten niet ongestraft blijven. Tegelijk willen ze een gevoel van rust en veiligheid terugbrengen bij de bevolking van Sint-Niklaas.