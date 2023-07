De 25-jarige Rudolph (Rudy) Farias keerde nadat hij acht jaar lang als vermist was opgeven, terecht. Maar op een persconferentie vertelde de politie donderdagavond dat hij eigenlijk al die tijd gewoon thuis was geweest.

In maart 2015 werd de toen nog 17-jarige Rudy Farias als vermist opgegeven. Acht jaar was hij spoorloos. Tot op 29 juni van dit jaar het nieuws binnenkwam: Rudy Farias was naar huis teruggekeerd. Maar nu blijkt dat de jongeman eigenlijk al de dag na zijn verdwijning in 2015 was teruggekeerd naar zijn moeder. Dat vertelde de politie donderdag tijdens een persconferentie.

Al die tijd ‘bleef de moeder de politie misleiden door vol te houden dat haar zoon nog steeds vermist werd’, zei Christopher Zamora van de politie van Housten tijdens de persconferentie. De politie had acht jaar lang contact gehouden met de moeder en zonder het te weten hadden ze ook contact met de jongeman zelf, alleen gaven ze de politie een andere naam en geboortedatum, waardoor ze misleid werden.

Nog geen klacht

Woensdag al beweerde een lokale activist, Quanell X, dat Rudy Farias nooit verdwenen was. Quanell X was er onlangs als bemiddelaar bij tijdens het verhoor van Farias. ‘Hij heeft daar gezegd dat hij al die jaren leugens en misbruik heeft moeten doorstaan’, aldus de man. ‘Hij werd door zijn moeder gedrogeerd en als een slaaf behandeld.’ Quanell beweerde onder meer dat Farias door zijn moeder verplicht werd om bij haar te slapen en te doen alsof hij de papa was. ‘Geen enkel kind zou zo behandeld mogen worden door zijn moeder’, zei Quanell.

Momenteel is er nog geen klacht ingediend tegen de moeder voor het maken van fictieve meldingen en het niet identificeren van personen. ‘Het onderzoek is lopende en er komen nieuwe aanwijzingen binnen. We blijven die aanwijzingen volgen’, aldus de politie.

De update van donderdag door de politie van Houston komt een week nadat de autoriteiten zeiden dat Farias slapend werd gevonden voor een kerk in East Houston. Farias werd nadien verhoord en had toen al aangegeven dat hij snel na zijn verdwijning opnieuw thuis was. Zijn moeder zou hem toen gezegd hebben dat weglopen van huis strafbaar was. Om te vermijden dat hij gearresteerd zou worden, zou ze hem verborgen hebben.

