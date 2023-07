Belgische Ryanair-piloten staken in weekend van 15 en 16 juli

De piloten van Ryanair die in België gestationeerd zijn, leggen het werk neer om te protesteren tegen de plannen van de directie om hun vlieg- en rusttijden eenzijdig aan te passen. Voor duizenden reizigers dreigt de zomervakantie in mineur te beginnen.

Een lang aanslepend conflict tussen de directie van Ryanair en de in ons land gestationeerde piloten heeft een nieuw kookpunt bereikt. De vlam sloeg deze keer in de pan, nadat de Ryanair-directie had aangekondigd dat het vanaf oktober de vlieg- en rusttijden voor piloten wil aanpassen. Die zijn vastgelegd in de cao en de overeenkomt geldt nog tot oktober 2024. Ook de sociale inspectie heeft al schriftelijk laten weten dat de directie die niet eenzijdig kan aanpassen.

De christelijke vakbonden CNE en ACV Puls, en de pilotenvereniging Beca hadden de directie van Ryanair tot vrijdagmiddag gegeven om een ‘ernstig’ voorstel te doen om verder te kunnen onderhandelen. Daar is de directie niet op ingegaan, waardoor de piloten doorzetten met hun plannen om in het weekend van 15-16 juli te staken. Dat meldde de RTBF en het werd ondertussen bevestigd aan De Standaard door de CNE.

De geplande staking valt in het midden van het hoogseizoen en aan de start van het bouwverlof in Wallonië. Voor de duizenden reizigers die dat weekend vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi dreigt de zomervakantie in mineur te beginnen. De Ryanair-vluchten op Brussels Airport worden niet getroffen. De Ierse lagekostenvlieger sloot vorig jaar zijn basis in Zaventem en vliegt sindsdien alleen met buitenlands personeel naar de nationale luchthaven.

Angstcultuur

Verschillende piloten zeggen dat ze het jammer vinden dat reizigers de dupe zullen zijn van hun acties, ‘maar we staan met onze rug tegen de muur’, getuigde een van hen donderdag nog. De dreiging van de directie om eenzijdig de cao op te zeggen, is slechts een van de vele frustraties bij de piloten. Die stapelen zich op sinds Ryanair in 2019 voor het eerst erkende dat zijn in ons land tewerkgesteld personeel ook onder het Belgische arbeidsrecht valt. In getuigenissen hekelen piloten dat ze constant moeten ‘vechten’ om ‘fundamentele rechten’ af te dwingen. 48 piloten sleepten Ryanair vorig jaar voor de rechtbank om achterstallige vergoedingen te eisen.

Daarenboven eisen de piloten dat Ryanair een loonsvermindering uit 2020 ongedaan maakt. Toen moesten de piloten in volle covidcrisis kiezen tussen ontslag of een loonsverlaging van 20 procent, met de belofte dat het loon na enkele jaren weer op het oude niveau zou worden gebracht. Ryanair heeft dan ondertussen gedaan. Piloten krijgen weer evenveel als in 2019, maar dat bedrag werd niet geïndexeerd, waardoor de piloten koopkracht hebben verloren.

Hoeveel vluchten door de staking getroffen worden, is nog niet duidelijk. ‘We wachten op informatie vanuit Ryanair’, klinkt het bij de luchthaven van Charleroi. Bij vorige acties ging het om een vijftigtal per dag (of een derde van de geplande Ryanair-vluchten) op de luchthaven van Charleroi.

