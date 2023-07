Europese Unie en Vlaanderen investeren 1,5 miljard euro in technologiebedrijf imec

Het Leuvense technologiebedrijf imec ontwikkelt chips. ‘De rol van het bedrijf in de ambities van de Europese Unie zal bijzonder groot zijn’, laat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen optekenen.

Imec zal de investeringen van de Europese Unie en Vlaanderen gebruiken om zijn ‘cleanroom verder uit te bouwen met de meest geavanceerde toestellen en processen’, zegt het bedrijf in een persbericht. ‘Toestellen die essentieel zijn om baanbrekend onderzoek te blijven uitvoeren, en de positie van imec als wereldleider te garanderen.’

Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen noemde het Leuvense bedrijf tijdens een bezoek op vrijdagochtend ‘essentieel’ voor de uitvoering van de Chips Act van de Europese Unie. Die treedt in het najaar in werking en stelt de ambitie om tegen 2030 de productiecapaciteit van chips in Europa te verdubbelen. De EU maakte daar eerder dit jaar 43 miljard euro voor vrij, een deel daarvan is dus voor imec.

Op dit moment heeft de EU een marktaandeel van 10 procent in de wereldwijde productie van chips. Naar verwachting zal de vraag tegen 2030 verdubbelen, waardoor de ambitie eigenlijk neerkomt op een verviervoudiging van de huidige productiecapaciteit. ‘We zijn zeker dat we ons geld zullen terugzien, niet alleen in euro’s, maar ook in maatschappelijk dividend’, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Economische veiligheid

Imec is een wereldwijd vermaard onderzoekscentrum in nanotechnologie. Zo goed als elke nieuwe chiptechnologie die ergens ter wereld ontdekt wordt, testen ze bij imec op een grotere schaal uit. Je kan leren welke extra noden er zijn om van een laboratoriumsetting naar massaproductie te gaan.

‘De rol die imec speelt in de ambities van de Europese Unie, zal bijzonder groot zijn’, zei Von der Leyen. ‘Om minder afhankelijk te zijn van Oost-Azië, moeten we onze productie in Europa opschalen. Imec is essentieel voor onze economische veiligheid. Voor investeerders die hun innovaties moeten onderzoeken en testen alvorens ze overgaan tot massaproductie, is het een belangrijke plek.’

