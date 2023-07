‘Zwitserse spionnen, de Emiraten … Het lijkt een Bond-film’: hoe bekende Belgen onterecht op de watchlist van de emirs kwamen

Zwitserse privéspionnen gingen jarenlang op zoek naar moslimbroeders in Europa, in opdracht van de Verenigde Arabische Emiraten. Honderden onschuldige mensen belandden zo onterecht op een watchlist van de Emiraten. In België kwamen zelfs de minister van Klimaat Zakia Khattabi, opiniemaker Fouad Gandoul en cultuuronderneemster Fatima Zibouh op de lijst.