Parket opent onderzoek naar Triamant

Het parket in West-Vlaanderen is een opsporingsonderzoek gestart naar de gang van zaken bij Triamant, de recent in opspraak geraakte zorggroep. Dat bevestigt het parket aan De Standaard.

Het parket startte dat opsporingsonderzoek naar eigen zeggen op basis van ‘zeer recent verkregen informatie inzake vermeende wantoestanden’ bij Triamant in Wervik. ‘Het onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie en bevindt zich in een beginstadium’, zegt parketwoordvoerder Sofie Vanden Berghe. ‘Er kan nog geen bijkomende informatie worden meegedeeld.’

De zorg- en vastgoedgroep Triamant kwam vorige week in opspraak door problemen in onder andere Sint-Truiden. De Vlaamse Zorginspectie stelde bij een rondgang in serviceflats toen ‘mensonwaardige en levensbedreigende omstandigheden’ vast.

De Standaard kreeg niet veel later een klacht te zien die ging over de vestiging Triamant Geluwe in Wervik, waar ook aanzienlijke problemen zouden zijn.

Overlijden

Zo was er in de klacht onder meer sprake van alarmoproepen van oudere bewoners die vaak niet werden beantwoord, een bewoonster die urenlang in een kletsnat verband moest zitten en een dementerende man die de hele dag vastzat in zijn rolstoel zonder alarmknop of toezicht.’

Nog verontrustender was de melding dat een dame gereanimeerd moest worden, maar dat het materiaal daarvoor niet te vinden was. De vrouw zou in het ziekenhuis zijn overleden.

