MR haalt partijveteraan terug voor ministerpost

Na het plotse vertrek van Valérie Glatigny is Françoise Bertieaux aangesteld als minister in de Franse Gemeenschapsregering. De 64-jarige Bertieaux schilderde de voorbije jaren in New York, maar was vijftien jaar lang fractieleider voor MR in het Waals Parlement. ‘Ik hoop karikaturen van mijn collega’s te maken.’

Valérie Glatigny kondigde donderdag tot ieders verrassing aan dat ze stopt als minister in de Franse Gemeenschapsregering. Ze had het over een medische ingreep die de nodige rust veronderstelde om te recupereren. Glatigny was minister met negen bevoegdheden, waaronder Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Jeugd. Een dag later kondigt de voorzitter van MR, Georges-Louis Bouchez, aan dat ze wordt opgevolgd door Françoise Bertieaux.

Opnieuw een verrassing, want Bertieaux nam in 2019 afscheid van de politiek om haar man te volgen naar New York, waar hij een functie kreeg in de vertegenwoordiging van de Europese Unie. Bertieaux sloeg aan het schilderen. ‘Ik had vier prachtige jaren. Maar ik liet de Belgische politiek ook niet helemaal los. Ik las nog elke ochtend de hele Belgische pers.’

Naar eigen zeggen stond haar artistieke carrière net op ontluiken, toen de voorzitter van de MR haar belde. Ze stond op het punt om op vakantie te vertrekken en had nog een online tekenles gepland. ‘Maar denk je dat je twijfelt als je een telefoontje krijgt van Georges-Louis Bouchez? Ik zou zijn overtuigingskracht niet in twijfel trekken.’

Aquarellen

Een jaar geleden haalde Bouchez nog Hadja Lahbib als een verrassing binnen in de regering voor de post van minister van Buitenlandse Zaken. Dat liep vooralsnog niet erg vlot. Maar de 64-jarige Bertieaux is allesbehalve een nieuwkomer in de politiek. Ze had al meer dan drie decennia ervaring als politica voor MR op de teller. Na een korte tijd als schepen in Etterbeek, werd ze twee decennia parlementslid, waarvan vijftien jaar als fractieleider voor MR in het parlement van de Franse Gemeenschap. In 2019 stond ze nog als lijstduwer op een Europese lijst, waarna ze vertrok voor New York.

Sinds de coronacrisis waren Bertieaux en echtgenoot al teruggekeerd naar Brussel. De voorbije tijd vloog ze nog regelmatig heen en weer naar New York, maar het gros van haar cursussen kon online doorgaan. ‘Op maandag aquarel en op woensdag tekenen. In totaal was ik toch altijd meer dan twintig uur per week bezig. Dat zal nu op een lager pitje moeten. Maar ik blijf kunstenaar-minister. Ik hoop tijdens lange vergaderingen karikaturen van mijn collega’s te kunnen maken.’

Bertieaux is gepokt en gemazeld in de MR. In haar beginjaren werkte ze nog voor MR-voorzitter Jean Gol en voor het kabinet van Armand De Decker. Ze was ook vijf jaar voorzitter van de Brusselse afdeling van de partij.

Bouchez omschrijft de terugkeer van Bertieaux als ‘de comeback van Michael Jordan, maar dan zonder de sport’. De bevoegdheden Sport en Sociale Promotie schuiven immers door naar minister-president Pierre-Yves Jeholet, waardoor er nog zeven bevoegdheden voor Glatigny overblijven. Zowel Glatigny als Bertieaux zullen overigens een belangrijke plaats op de lijsten krijgen bij de MR in 2024. De aanstelling gebeurde duidelijk met instemming van Glatigny. ‘Soms is de beste dienst die je kan bewijzen, die overlaten aan iemand die aan 100 procent die kan uitoefenen’, aldus Glatigny. ‘Ik weet dat mijn bevoegdheden in goede handen blijven.’

