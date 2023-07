Sep Vanmarcke moet stoppen met koersen

Sep Vanmarcke heeft vrijdagvoormiddag op zijn Instagram aangekondigd dat hij met onmiddellijke ingang moet stoppen met koersen. ‘Ik moet om medische redenen direct stoppen met koersen.’

De reden voor het plotse stoppen van Vanmarcke zijn hartritmestoornissen. ‘Hey allemaal, ik moet nieuws melden dat ik nooit had verwacht’, opent Vanmarcke op Instagram. ‘Ik moet om medische redenen direct stoppen met koersen.’

Na het Belgisch kampioenschap in Izegem brachten onderzoeken aan het licht dat Vanmarcke met hartritmestoornissen kampt. ‘Er werd toen littekenweefsel ontdekt op mijn hart. Als ik blijf koersen, zou het littekenweefsel kunnen groeien en in de toekomst tot hartfalen leiden. Het is een vreselijk pijnlijke beslissing om mijn wielercarrière zo abrupt te beëindigen, maar er is geen andere mogelijkheid’, schrijft Vanmarcke verder.

‘Jammer en pijnlijk’

‘Ik had graag nog wat jaren op het hoogste niveau gekoerst en samen met Israel-Premier Tech mooie prestaties neergezet in grote wedstrijden. Het is erg jammer en pijnlijk om op deze manier het einde van mijn loopbaan te moeten aankondigen. Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat de problemen met mijn hart tijdig ontdekt zijn. Ik ga nu de tijd nemen om bij mijn gezin te zijn, alles een plaats te geven en na te denken over wat ik wil doen in de toekomst. Mijn hele leven stond in het teken van wielrennen. Wielrennen zal altijd mijn passie blijven. Ik wil mijn vrouw, kindjes, familie, vrienden, managers, fans, team, trainer en alle mensen waar ik ooit mee samenwerkte bedanken voor hun jarenlange steun, vertrouwen en begeleiding.’

