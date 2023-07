Uit het hart |Singles moeten sterker zijn dan wie in een koppel zit, of niet?

De dingen waarover we babbelen op een terras, bij een koffie of een glas wijn. Het leven en wat ons bezighoudt. In deze blog wil ik er een plaats aan geven.

7 juli 2023

Singles moeten sterker zijn dan wie in een koppel zit, of niet?

Als je alleen woont, moet je alles alleen doen, regelen en bedisselen. Zo is dat. Moet je als single dan sterker zijn? Word je sterker door single te zijn? Een vraag die centraal staat in de Uit het hart podcast deze week.

Misschien eerst even deze dienstmededeling: bij deze blog hoort deze zomer ook een podcast waarin collega Marjan Justaert en ikzelf bij een doos chocoladen hartjes babbelen over het leven en al wat daarbij hoort.

Aftrappen doen we vandaag met de vraag of je sterk moet zijn om single te zijn. Zelf zou ik zeggen: ja. Niet dat je niet sterk moet zijn om een gezin te hebben of deel van een koppel te zijn, dat zal ook wel, maar het is anders. Als je alleen woont, ben je alleen, en moet je alles alleen doen. Geen partner die even mee een poster aan de muur hangt, meebetaalt voor die hotelkamer of je op vrijdagavond een nekmassage geeft of een glas troostwijn inschenkt. Toen ik onlangs een oude kleerkast moest uitbreken en wegbrengen, kon ik bijvoorbeeld niet anders dan daar een klusjesman voor betalen. Oké, er zijn vrienden met spierkracht en goodwill, maar die wil je ook niet (altijd) lastig vallen met domme klussen.

Gemiddeld één op drie mensen woont alleen, en in een stad als Brussel loopt dat cijfer zelfs op tot één op twee. Tegelijk is onze maatschappij nog altijd ingesteld op gezinnen en koppels. Is het dan raar dat je als single extra inspanningen moet doen? We vroegen het in de podcast aan Valérie (42) die ivertelt hoe het is om alleen te wonen, welke vooroordelen ze hoort en hoe ze hoopt om als ze solo blijft ooit haar oude dag door te brengen. Maar ze zei dus ook: ‘Neen, ik ben niet zielig. En neen, ik wil niet per se per se een lief.’

6 juli 2023

Mooigedacht (55): Zolang je niet rot, word je rijper

Foto: Stephan Vanfleteren

In de reeks Mooigedacht: de meest beklijvende, inspirerende uitspraken uit de krant. Doe er uw voordeel mee.

Het voelt wat cryptisch, zoals cabaretier en gastheer van zondagavondprogramma Zomergasten Theo Maassen beschrijft hoe ouder worden voelt: ‘Zoals het universum uitdijt, geloof ik dat je ook als mens een leven lang blijft uitdijen. Dat je ruimte ruimer wordt. En dat je net als het uitdijende universum ook wat afkoelt, omdat die hitte zich moet verspreiden over een steeds grotere ruimte.’

Ik weet niet of ik het helemaal vat. Maar ik vind het een mooi beeld. Een beetje zoals een geut gemorste koffie steeds meer plaats inneemt op een plastic tafel. Dunner en breder wordt. Kouder wordt. Minder op verse koffie lijkt. En misschien net daardoor interessanter wordt?

Hoe leest u het? Mail ons!

3 juli 2023

Gymtimidatie, of: denken dat je de slechtste sporter van de groep bent

Foto: Johan Dockx

Ai. Binnen enkele weken moet ik de bergen in en als trage klimmer ga ik weer het onderdeurtje van het gezelschap zijn. En moet iedereen in de spinningles nu echt zien tegen welke weerstand en snelheid ik (maar) fiets? Nooit gedacht, maar ik heb last van gymtimidatie.

Eigenlijk klinkt het beter in het Engels: gymtimidation. Een minderwaardigheidscomplex over je fysieke kunnen, zeg maar. Het begrip bestaat al een tijdje, en duikt vooral op in de context van fitnesscentra waar je je als beginner weleens behoorlijk klunzig, slap of onnozel kunt voelen tegenover de meer geroutineerde halterheffer, crossfitter of spinner. Zelf vond ik het altijd nogal karikaturaal klinken. Stereotiep slapstickmateriaal. Genre: schriel mannetje dat met een veel te zwaar gewicht op de schouders door de knieën gaat en uitgelachen wordt door een stoere bodybuilder naast hem. Het deed me ook denken aan de immer klungelige Celeste Barber die in de Netflixreeks Wellmania aan haar fitheidstraining begint, gevangen in een of ander fitnesstoestel (waarna de aantrekkelijke trainer van dienst haar komt redden, enzovoort enzovoort, we kennen het scriptje intussen wel). En ach, je zou er zelfs Georges-Louis Bouchez kunnen bijhalen, en hoe die in Special forces schaamtelijk met het kruis aan de optrekstang vast hing.

Het was, kortom, iets wat ver van mij af stond. Zo leek het. Tot ik er dieper ging over nadenken en vaststelde dat ook ik mij op sportief vlak geregeld eens laat vangen door groepsnormen. In de spinningstudio, bijvoorbeeld, staan vooraan schermen waarop je van elke deelnemer kunt zien hoe snel en tegen welke weerstand er gefietst wordt. Fijn om je eigen prestatie te zien, maar ook confronterend om vast te stellen dat er veel mensen zijn die sneller en steviger trappen dan jezelf. Het zou niet mogen uitmaken, ik weet het, maar het maakt uit. Of neem nu bergwandelen. Laat mij 40 kilometer door een plat landschap stappen en ik kom fluitend op de eindbestemming, maar geef me 800 hoogtemeters en ik voel me als een hijgende olifant die drie gazelles probeert in te halen. Nog stommer: de yogales. Wat lijkt er simpeler dan die ene oefening waarbij je gewoon met gespreide benen moet zitten, rechte rug, en voorover moet buigen richting tenen? Niets toch? Nochtans slaat ook daar de gymtimidatie toe. Want hoe gaat het dan in mijn hoofd: ‘Alleeeh, komaan, Lieve, hoe zit je daar nu, achteruitgezakt, handen in de lucht. Kijk naar die hiernaast, kijk naar die rechte rug, die relaxte ademhaling, die schijnbaar simpele stretch richting tenen, dat gezicht dat niet in een pijnlijke grimas ligt.’ Dus ja, ik ben er niet immuun voor. Google vertelt me dat ongeveer de helft van de Amerikanen er last van heeft, en dat het hen blokkeert om te sporten in groep. Dat blijkt toch uit allerlei (weliswaar veelal gesponsord door sportmerken) onderzoek.

Kijk naar jezelf, zo simpel is het

Het was collega Hanne Vandenweghe die het begrip onlangs weer op de kaart zette met een stukje over gymtimidatie in het Nieuwsblad. Ze belde erover met sportdokter Servaas Bingé, die er een evolutionaire verklaring voor had: ‘Het fenomeen heeft niet zozeer met sport te maken, veeleer met de angst om beoordeeld of veroordeeld te worden. Mensen zijn eigenlijk kuddedieren. Hun grootste angst is om uit de kudde gezet te worden. Die schrik kan heel diep zitten en tot een laag zelfbeeld leiden.’ Bij zijn uitleg moet ik zelf onwillekeurig denken aan de turnles op school, en hoe vreselijk het voelde om daar bij de slechtste van de klas te zijn. Het is zoals wel met meer dingen dus. De verdomde tic om onszelf af te meten aan anderen, of het nu om ons lichaamsgewicht gaat, om onze kleren, ons haar of wat dan ook. De oplossing die Bingé aanreikt, klinkt simpel maar ook ambitieus: ‘Kijk niet naar anderen. Problemen ontstaan pas als we door de ogen van anderen naar onszelf kijken. Je leeft veel krachtiger als je door je eigen ogen naar de buitenwereld kijkt. Als je voor jezelf weet waarom je gaat sporten, dan zou niets of niemand je mogen afleiden.’

Zelf heb ik al een beetje het licht gezien: sinds kort oefen ik het bergwandelen door in mijn eentje de 22 verdiepingen van het flatgebouw waar ik woon in eigen tempo te beklimmen. Zolang ik kan meezingen met de muziek in mijn oren en de hijgende olifant op afstand houd, zit het goed. Het helpt, merk ik, om los te koppelen van voorgangers en op mezelf te focussen.

Presteren is ondergeschikt

Dat de focus volledig op jezelf mag liggen, beklemtoont ook sportpsycholoog Jef Brouwers. ‘Wat begint als ontspanning slaat vaak door naar prestatie: veel mensen die beginnen met sport voor het plezier worden er op een bepaald moment helemaal door meegezogen’, zegt hij. Beide zijn helemaal prima, maar overschrijd je eigen grenzen niet. ‘Het genot ligt in het feit dat je iets goed kan en weet waarom je het doet. Sport je initieel om te ontspannen, houd het dan ook ontspannend. Omarm steeds het niveau dat je haalt. Denk voor het sporten eventueel een plan uit: wat wil je doen? Hoe snel wil je lopen of fietsen? Hoeveel kilo wil je tillen? Houd je er vervolgens aan.’ Volgens de sportpsycholoog komt die aanpak je intrinsieke motivatie ten goede en helpt het om sportieve grenzen altijd te respecteren.

Dat je online honderden pagina’s vindt met tips om gymtimidatie te overwinnen, is veelzeggend. Het is weer zoiets waarvan je denkt dat je zelf de enige bent die eronder lijdt, maar dan blijkt het een universeel herkenbaar iets en daardoor heeft het iets verbindends. Ook al omdat het niet direct een gigantisch probleem is, neen, het is iets dat je vaststelt, iets waar je jezelf om uitlacht (omdat je maar al te goed beseft hoe belachelijk het is). Maar soms dus ook iets dat je tegenhoudt om te doen wat goed voor je is.

In elk geval zijn dat soort gymtimidatie-tips echt geen rocketscience: oefen eerst thuis (ja, het zal wel, thuis heb je er geen last van), vind een training die bij je past, maak jezelf vertrouwd met toestellen en bewegingen, kies voor een outfit waarin je je goed voelt en meer van dat voor de hand liggends. Terwijl de essentie hierboven staat: kijk gewoon naar jezelf en ga ervan uit dat niemand naar jou kijkt. Iedereen is met zichzelf bezig, zo gaat dat in het leven, en in dit geval is dat een voordeel.

Wat u, beste lezer, herkent u het? Negeert u het? Mail ons!

3 juli 2023

Een ode aan een overleden oma

Wat doet Louis Neefs in deze blog? Lees het hieronder

Theatermaker en schrijver Mats Vandroogenbroeck was - voor mij althans - dé ontdekking van de voorbije maand. De vier columns die hij schreef in de rubriek ‘de maand van’ gingen recht naar het hart.

Het was vooral de column over zijn overleden oma die bij mij bleef hangen. Hij begint zo: ‘Een tijd geleden was ik aan het bedenken waar dit stukje over zou kunnen gaan, en net toen ik dacht: ‘een ode aan mijn dode oma lijkt me wel iets’, begon iemand een liedje te zingen van Louis Neefs. Ik schrok, want Neefs was mijn grootmoeders onbetwiste lievelingszanger.’ Van Jennifer Jennings gaat het naar het begrip synchroniciteit en vandaar naar het extreem ordelijke huishouden en dito leven van zijn oma. Alles was gepland. Ook haar dood: ‘Binnen de twee maanden waren de papieren getekend, en na drie maanden was het precieze moment vastgelegd waarop ze zou sterven: een woensdagavond, om 21 uur stipt.’ Het vervolg moet u maar lezen in de column.

28 juni 2023

Mogen we even bezorgd zijn om de Tiktokbreinen van onze kinderen?

Foto: Johan Dockx

Als tieners hun hoofd volgieten met Tiktok, hoeveel honger blijft er dan nog over voor wat er op school verteld wordt? Nu de examens en de stress daarover achter de rug zijn, out collega Valerie Droeven zich als een bezorgde Tiktokmoeder.

Valerie Droeven

Nu de examens voorbij zijn, is het tijd om eerlijk te zijn. Er is maar één ding lastiger dan zelf examens hebben, en dat is kinderen hebben met examens. Als ouder word je in die periode overmand door een gevoel van machteloosheid dat zijn weerga niet kent. Er is stress, of net helemaal geen stress. Er zijn buizen op te halen en eigenlijk is er geen tijd meer om buizen op te halen – al lijkt dat in een puberhoofd maar moeilijk door te dringen.

Als moeder maak ik me zorgen over wat er dezer dagen gebeurt in dat hoofd van mijn tieners. Onverschilligheid is wellicht altijd een symptoom van de puberteit geweest, net als een fundamentele desinteresse in school. Maar in mijn omgeving gingen de voorbije weken overal alarmsignalen af: studeren lijkt almaar moeilijker te worden. Alsof pubers collectief ADHD hebben: resultaten zijn matig tot slecht, studeren lukt maar niet. Of beter gezegd: zich op die boeken concentreren lukt maar niet. Ja, ook wij waren destijds meester-uitstellers, maar dat uitstelgedrag lijkt almaar intensere proporties aan te nemen. Professor media Lieven De Marez noemde in deze krant focus het nieuwe IQ. Alleen kinderen die erin slagen zich te concentreren, kunnen leren.

Eindeloze stroom

Onze kinderen hebben Tiktokbreinen. Hyperkinetische, overprikkelde breinen die propvol infotainment zitten. Het is onvoorstelbaar hoezeer die app hun leven beheerst. Ze halen er nieuws – fake news soms –, muziek, cultuur en input. Massa’s input. Ze kijken geen tv meer, ze inhaleren Tiktokfilmpjes. Tiktok is een opdringerige app. Hoe opdringerig merk je pas echt met tieners in huis. Op de app maakt een filmpje meer kans om viraal te gaan als het (hyper)kort is – 45 seconden is al lang in deze context. Op Youtube – het platform waaraan jongeren een vijftal jaar geleden nog massaal hooked waren – duren video’s minutenlang. Je had er nog een korreltje concentratievermogen voor nodig. Op Tiktok is er een strijd in seconden aan de gang. Video’s die langer dan een minuut duren, worden er zelden uitgekeken. Kort, snel, ongenuanceerd: dat is het ritme op Tiktok. En tegelijk is de stroom aan filmpjes onophoudelijk. Er komt letterlijk nooit een einde aan.

Ik maak me zorgen over het effect daarvan. Niet alleen op hun concentratievermogen, maar ook op hun geluksgehalte. Tiktok is verslavend. Dat beseffen de bazen bij Tiktok zelf ook. Net vanwege het verslavende karakter kondigde het bedrijf in maart aan dat het een tijdslimiet invoert voor jongeren onder achttien jaar.

Er zijn wel wat studies die bevestigen dat sociale media een negatief effect hebben op de mentale gezondheid van jongeren. Dan wordt er, bijvoorbeeld, verwezen naar het schoonheidsideaal dat op Instagram heerst en het effect van sociale media op kwetsbare jongeren met eetstoornissen. Onlangs publiceerde de American Psychological Association een rapport dat de link legde tussen toenemende eetstoornissen en het gebruik van sociale media.

Nog voor ze beseffen dat ze honger hebben

Tegelijk veroorzaakt Tiktok ook een indigestie: een informatie-indigestie. De app genereert een aanhoudende stroom aan informatie en die stroom komt op jongeren af vanaf het moment dat ze hun ogen openen. Al uren voor ze zich in de klas hebben neergezet, hebben ze tientallen filmpjes van over de hele wereld verwerkt. Al die prikkels zijn bovendien het summum van instant gratification. De app is het omgekeerde van een boek lezen, of van een cursus blokken. De warmte heeft de voorbije examenperiode jongeren doen zuchten, maar velen van hen zijn het niet meer gewoon om zich lange tijd te concentreren. Ze leven in een nerveuze springerige wereld van video’s die om hun aandacht roepen. Hun hoofd is volgegoten met content die hen persoonlijk aanspreekt. Want het algoritme wéét wat ze willen zien en geeft hen meer en nog meer van hetzelfde. Alle dagen traint Tiktok hun brein op die manier – dat brein wordt al beloond met bevrediging, lang voor het besefte dat het honger had.

Dit weekend had ik het erover met mijn bijna zeventienjarige dochter. Ze was minstens even alarmistisch over het effect van die informatietsunami als Frances Haugen dit weekend in De Standaard. Ze behoort tot die toenemende groep tieners die de app uit hun leven gebannen hebben, wegens het vele tijdverlies. Het is te verdovend, zegt ze. Ze was het beu om telkens opnieuw weg te glijden in eindeloze scroll-sessies. Ze wil haar nieuwsgierigheid niet verliezen. ‘Wat boeien Karel De Grote of de Egyptische farao’s je nog als je hele dagen al massa’s informatie aan het verwerken bent?’, vroeg ze zich af. ‘Je zit al helemaal vol met weetjes voor die van geschiedenis zijn schema op het bord geschreven heeft.’

Ja, Tiktok roept (net als andere sociale media) vragen op over privacy. En ja, je kan je vragen stellen over het fake news dat er gedijt. Maar bekommeren we ons genoeg over de impact die het instant gratification-gehalte heeft op jonge breinen? Haugen is bevreesd voor ‘Zuckerbergs interesse in AI’ en ‘dat hij het wil gebruiken in zijn metaverse’. ‘Er zijn nu al mensen die een virtuele vriendin hebben, met de oude, slechte chatbotsoftware. Maar hoe zal het zijn als die virtuele vriendin écht interessant is?’, zegt ze. Hetzelfde zou je kunnen zeggen over die informatiestroom op Tiktok. Wat als die virtuele informatiestroom beklijvender en verslavender wordt dan wat je in de echte wereld leert? Wat als die alle nieuwsgierigheid verkruimelt?

Wat u, beste lezer, herkent u de bezorgdheid? Hoe gaat u daarmee om? Mail ons!

