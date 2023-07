Wallonië bindt de strijd aan met oprukkende wasberen

Wallonië kampt met een groeiende populatie wasberen, die voor heel wat overlast zorgt en bovendien als invasieve diersoort geldt. Volgens Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier (Ecolo) is de situatie stilaan onhoudbaar: ze laat een bestrijdingsplan opmaken.

De wasbeer dook al in de jaren ‘80 voor het eerst in onze contreien op, maar is vooral sinds de laatste tien jaar aan een felle opmars begonnen. In het zuiden van het land zouden er intussen zo’n 60.000 à 70.000 dieren rondlopen, met een sterke concentratie in de Gaumestreek en de omgeving van Saint-Hubert.

Het schattige uiterlijk van de wasberen, met hun spitse snuit en onschuldige zwarte oogjes, zorgt ervoor dat ze bij de bevolking op veel sympathie kunnen rekenen. Dat maakt het voor de overheid niet makkelijk om maatregelen te nemen om de dieren te vernietigen, zegt het kabinet van Tellier.

Nochtans is het volgens de minister hoog tijd dat daar werk van wordt gemaakt. Want schijn kan bedriegen: ‘Wasberen zijn roofdieren en echte opportunisten’, zei Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek bij VRT Radio 1. ‘Dat wil zeggen dat ze overal eten zoeken en dat ook vinden.’

Daarbij kunnen de dieren voor flink wat schade zorgen in en rond woningen, maar ze kunnen ook huisdieren verwonden en ziektes overdragen. ‘Al blijft dat gevaar eerder beperkt. Ze kunnen drager zijn van een bepaalde spoelworm, maar de kans op besmetting is erg klein’, zegt Thoelen bij VRT. ‘Bijten doen ze alleen als ze zich in het nauw gedreven voelen.’

Kippen opsluiten

Als invasieve diersoort kan de wasbeer wel een bedreiging vormen voor inheemse dieren. Zo roven ze soms de nesten van uilen of ooievaren leeg.

Sensibiliseringscampagnes zullen de Waalse bevolking binnenkort stimuleren om ingrepen te doen om het aantrekken van wasberen te voorkomen. Dat kan door hen niet te voederen, geen eten in tuinen te laten rondslingeren, kippen ’s nachts op te sluiten, vuilnisbakken goed te sluiten of kattenluiken te blokkeren.

Minister Tellier heeft aan haar diensten gevraagd om een gedetailleerd bestrijdingsplan op te stellen en ‘prioritaire actiegebieden’ aan te duiden.

Lees ook