Goffin speelt voor de achtste finales op Wimbledon

David Goffin speelt vrijdag voor een plek in de vierde ronde tegen de Rus Andrey Rublev. Nog vijf Belgen komen in actie in het dubbelspel, onder wei Elise Mertens en Kirsten Flipkens.

De wedstrijd tussen David Goffin (ATP 123) en de Rus Andrey Rublev (ATP 7) vindt plaatsin de vooravond, ten vroegste om 17 uur. Zowel Goffin als Rublev moest donderdag vol aan de bak in de tweede ronde en krijgt dus amper rust. Het programma werd de voorbije dagen flink door mekaar geschud door de aanhoudende regen op dinsdag en woensdag.

In 2021 haalde Rublev de vierde ronde op Wimbledon, voorlopig zijn beste resultaat. Goffin staat dankzij een wildcard van de organisatie op de hoofdtabel. Vorig jaar haalde hij de kwartfinales, net zoals in 2019.

Drukke dag in het dubbelspel

In het dubbelspel zijn onze landgenoten nog talrijk van de partij. In de eerste ronde van het dubbelspel bij de vrouwen komen Elise Mertens (WTA 8), Greet Minnen (WTA 56) en Kirsten Flipkens (WTA 49) in actie.

Om 12 uur nemen Mertens en haar dubbelpartner de Australische Storm Hunter (WTA 7) het op tegen de Oekraïense Nadiia Kichenok (WTA 55) en de Poolse Alicja Rosolska (WTA 57). Mertens won het toernooi in 2021 met de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA 29) en was vorig jaar verliezend finaliste met de Chinese Shuai Zhang (WTA 36).

Flipkens en de Hongaarse Timea Babos (WTA 61 dubbel) nemen het op tegen de Amerikaanse Asia Muhammad (WTA 35) en de Mexicaanse Giuliana Olmos (WTA 16). Minnen speelt aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar (WTA 50) tegen het Amerikaanse duo Makenna Jones (WTA 107) en Sloane Stephens (WTA 336).

In de eerste ronde van het gemengd dubbel zien we drie Belgen terug. Joran Vliegen (ATP 25) staat aan de zijde van de Chinese Yifan Xu (WTA 27) tegenover de Brit Neal Skupski (ATP 2) en de Amerikaanse Desirae Krawczyk (WTA 1). Sander Gille (ATP 23) en de Japanse Miyu Kato (WTA 31) spelen tegen de Kroaat Mate Pavic (ATP 17) en de Oekraïense Lyudmyla Kichenok (WTA 15).

In de laatste wedstrijd van de dag moet Flipkens alweer aan de bak, maar dan aan de zijde van de Fransman Edouard Roger-Vasselin (ATP 10). De Britten Jonny O’Mara (ATP 128) en Olivia Nicholls (WTA 72) zijn dan hun tegenstanders.

