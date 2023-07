Slechts twintig minuten duurde de storm, maar dat volstond om de Spaanse stad Zaragoza onder water te zetten. Op beelden is te zien hoe groot de chaos is: de hevige regenval heeft straten omgetoverd in rivieren. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers.

Volgens lokale media begonnen rond iets voor 18 uur donderdagavond regen en hagel met bakken uit de lucht te vallen in Zaragoza, de vierde grootste stad van Spanje. Hoewel de storm maar een twintigtal minuten zou hebben geduurd, werden heel wat straten in een mum van tijd blank gezet. Volgens de Spaanse nieuwssite ‘La Vanguardia’ viel op sommige plaatsen meer dan 50 liter water per vierkante meter.

Dat leidde tot chaos in de hoofdstad van de regio Aragon. Tientallen huizen liepen onder water en de brandweer moest op verschillende plaatsen uitrukken om mensen te bevrijden uit hun auto. Anderen klommen op hun wagen om niet meegesleurd te worden door het stromende water.