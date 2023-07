Vrees voor illegale rave op oud militair domein: gemeentes versperren toegangswegen met containers

Er zouden plannen zijn om een illegale rave te organiseren op een op een oud militair domein in de regio tussen Tienen en Diest. Verschillende gemeentes nemen maatregelen.

De federale politie bracht de lokale politie en de gemeente Glabbeek op de hoogte dat er een groot risico bestaat dat er dit weekend in de regio tussen Tienen en Diest een oud militair domein zal gekraakt worden voor de organisatie van een illegale rave. ‘De lokale politie Getevallei trof de voorbij dagen op het oud militair domein van Goetsenhoven bij Tienen toevallig ook al spotters aan die een locatie voor een illegale rave aan het prospecteren waren’, zegt Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

In 2013 werd het oud militair domein van Attenrode-Wever al eens gekraakt voor een illegale rave. De burgemeester liet toen met de hulp van de federale politie die rave stilleggen en het terrein ontruimen. ‘Vermoedelijk zal men niet kiezen voor het oud militair domein van Goetsenhoven, maar voor een domein waar veel minder activiteit is’, vreest burgemeester Reekmans. ‘De enige oude militaire domeinen die vandaag volledig leeg staan in de regio zijn dat van Attenrode-Wever en Vissenaken. Het oud militair domein van Attenrode-Wever werd door Defensie enkele jaren geleden verkocht aan een bedrijf uit Luxemburg.’

Burgemeester Reekmans riep donderdag de gemeentelijke veiligheidscel samen. Daar werd beslist om nog voor het weekend heel wat veiligheidsmaatregelen te nemen en op alle toegangswegen van het oud militair domein van Attenrode-Wever zeecontainers te plaatsen. ‘Deze zware containers kan men dus niet aan de kant duwen om het oud militair domein te betreden met voertuigen’, zegt de burgemeester. ‘Het oud militair domein wordt onder verhoogde controle van de politie geplaatst waarbij onder ander drones worden ingezet.’ Ook de federale politie staat stand-by om snel te kunnen uitrukken.

Vissenaken en Goetsenhoven

Ook in Tienen zijn maatregelen genomen, laat burgemeester Katrien Partyka (CD&V) weten. ‘De toegang tot het militair domein van Vissenaken is onmogelijk gemaakt met containers. We staan paraat om een mogelijke illegale rave te verhinderen. Zowel in Goetsenhoven als in Vissenaken is er politiecontrole.’

In Sint-Truiden, waar zo’n tienduizend fuivers eind april neerstreken voor een geïmproviseerd feest, houden ze de situatie ook in het oog. Details wil burgemeester van Sint-Truiden Ingrid Kempeneers (CD&V) echter niet geven.

