‘Ontbossing van Amazonegebied sterk afgenomen tijdens bewind president Lula’

De ontbossing van het Amazoneregenwoud is volgens de Braziliaanse overheid met een derde afgenomen tijdens de eerste zes maanden van het presidentschap van Luiz Inácio Lula da Silva.

Het Amazonewoud is een essentiële buffer om het klimaat op aarde te stabiliseren. Het fungeert als een koolstofvat, dat koolstof uit de lucht haalt en het stockeert in zijn wortels, takken en bladeren – samen 123 miljard ton. Maar door de grootschalige ontbossingen van de voorbije jaren dreigt het woud net een bron van koolstof te worden. Volgens recent onderzoek is dat zelfs al begonnen (DS 3 juni).

De wetenschappers achter dat onderzoek leggen een verband met de gebrekkige handhaving onder de vorige Braziliaanse, president Jair Bolsonaro. In zijn eerste twee jaar nam de ontbossing toe tot 79 procent, werden milieuagentschappen ontmanteld en werd het aantal boetes tot bijna nul herleid.

Maar sinds begin dit jaar heeft Brazilië een nieuwe president, Luiz Inácio Lula da Silva, die bij zijn aantreden een ommekeer aankondigde. Volgens nieuwe gegevens van de Braziliaanse wetenschappelijke overheidsinstelling Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) toont dat zich nu al op het terrein.

‘Neerwaartse trend’

De ontbossing van het Amazoneregenwoud zou tijdens de eerste zes maanden onder Lula met 33,6 procent zijn afgenomen. INPE baseert zich daarvoor op satellietbeelden van het woud. In de periode van januari tot juni dit jaar zou zo’n 2.650 vierkante kilometer aan regenwoud gekapt zijn. In de eerste zes maanden van 2022, onder Bolsonaro, werd nog net geen 4.000 vierkante kilometer regenwoud gekapt.

‘We hebben een gestage neerwaartse trend bereikt in de ontbossing van de Amazone’, zei de Braziliaanse minister van Milieu, Marina Silva. In de maand juni van dit jaar zou de ontbossing zelfs 41 procent lager hebben gelegen dan vorig jaar.

