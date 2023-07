Met vijf stonden de Belgische vrouwen op de hoofdtabel van het enkelspel in Wimbledon, maar na de nederlaag van Elise Mertens en het nakende afscheid van Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure, blijft er van het optimisme amper iets over.

Elise Mertens overleefde op Wimbledon de tweede ronde niet. In grand slams is dat sinds haar doorbraak op de Australian Open 2018 het op een na zwakste resultaat voor de Limburgse. Alleen op de US Open ...