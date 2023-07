30 miljoen van Berlusconi voor een vriend met maffiabanden

In zijn testament bevoordeelt de onlangs overleden Silvio Berlusconi zijn twee oudste kinderen. Ook de gulle schenking aan Marcello Dell’Utri, veroordeeld wegens banden met de maffia, valt op.

Silvio Berlusconi, oud-premier van Italië en mediamagnaat, overleed op 12 juni op 86-jarige leeftijd. Maar pas deze week zijn Berlusconi’s vijf kinderen op de hoogte gebracht van zijn testament.

Daarin heeft Berlusconi laten vastleggen dat zijn twee oudste kinderen, Marina en Pier Silvio, samen 53 procent krijgen van Fininvest, de financiële holding van de familie.

Beide kinderen bekleden nu al topfuncties in de familiebedrijven. Door Pier Silvio en Marina de meerderheid toe te kennen, koos Berlusconi dus voor continuïteit op zakelijk vlak. Hij wilde misschien ook duidelijkheid scheppen en een eventuele familievete vermijden. Had Berlusconi gekozen voor een gelijke verdeling tussen de vijf, dan zouden zijn twee oudste kinderen, die ook zakelijk het dichtst bij hem stonden, bij Fininvest in de minderheid zijn geweest.

Verder zijn de jongste telgen Barbara, Eleonora en Luigi zeker ook opgenomen in hun vaders testament.

230 miljoen aan legaten

Daarin staan ook nog enkele opvallende legaten, of schenkingen. Berlusconi reserveerde 100 miljoen euro voor zijn broer Paolo, nog eens 100 miljoen euro voor zijn laatste levenspartner Marta Fascina, en ook 30 miljoen euro voor Marcello Dell’Utri. De oud-senator, die ook nog werd verkozen in het Europees Parlement, is in Italië een uitermate controversiële figuur. Hij en Berlusconi kenden elkaar meer dan zestig jaar, stichtten de partij Forza Italia samen, en zouden decennialang samenwerken. Dell’Utri werd veroordeeld wegens banden met de Siciliaanse maffia Cosa Nostra, maar Berlusconi zou de band met een van zijn trouwste medewerkers nooit verbreken.

Dell’Utri, inmiddels alweer een poos vrij uit de gevangenis, reageerde emotioneel op het telefoontje van de notaris. ‘Ik heb de hele ochtend gehuild sinds ik het nieuws heb gehoord. We hebben elkaar steeds geholpen, maar hij was mij niets verschuldigd’, zei Dell’Utri tegen persagentschap Ansa.

Pittig detail: Berlusconi vraagt vier van zijn kinderen – en niet de jongste zoon Luigi – om uit zijn nalatenschap het bedrag voor die drie schenkingen te reserveren. Hij schreef dat verzoek naar aanleiding van een ziekenhuisopname op 19 januari 2022, ‘voor in het geval ik niet meer naar huis kom.’ Maar hij kwam toen dus wél terug naar huis, want hij zou pas meer dan een jaar later sterven.

Advocaat en erfrechtspecialist Alessandro Orsenigo zegt hierover in de krant Il Messaggero dat dit zijn kinderen nu in principe de keuze laat of zij hun vaders wens inzake de drie schenkingen respecteren, of niet.

