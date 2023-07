Sinds 1 juli is zo goed als alle gokreclame ­verboden, maar de sportsector profi­­teert van een overgangsperiode. Anderlecht en Cercle Brugge kondigden onlangs nog megadeals aan. ‘Ze worden rijk op de kap van kwetsbare mensen.’

Op televisie, in de krant of op de radio ziet of hoort u geen gokreclame meer. Sinds 1 juli is zo goed als alle gokreclame in ons land verboden, nadat de regering eind vorig jaar een Koninklijk Besluit ...