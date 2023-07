Koopkrachtpremie leidt tot sociale onrust

In de glas, transport- en metaalsector vinden werkgevers en vakbonden geen akkoord over de koopkrachtpremie. De vakbonden dreigen met stakingen.

Tot 750 euro extra koopkracht, met die premie hoopte de regering de sociale onrust over de gestegen levensduurte te temperen. Immers, zeer tegen de zin van de vakbonden laat de loonnorm in ons land laat geen ruimte voor extra loon boven op de index in 2023 en 2024. Ter compensatie beslistte de regering daarom dat werkgevers die vorig jaar ‘hoge’ of ‘uitzonderlijke’ winsten boekten, hun personeel mogen belonen met een eenmalige consumptiecheque tot 750 euro.

‘Een heel laag bedrag’

Alleen is het aan werkgevers en vakbonden om tot een akkoord te komen over wie deze premie kan genieten, en in welke mate. Dat blijkt nu in verschillende sectoren allesbehalve vlot te lopen, met meerdere stakingsdreigingen tot gevolg. Zo liepen donderdag de onderhandelingen vast in de glassector, goed voor 7000 werknemers. Daar hebben de bonden een premie van minimum 125 en maximum 350 euro op tafel gelegd, enkel verplicht voor bedrijven die winstgevend zijn. ‘Een heel laag bedrag, terwijl de werknemers in de pers hoorden dat ze zicht krijgen op 500 tot 750 euro’, aldus Dominik Roland van de liberale vakbond ACLVB. De vakbonden zullen nu in de betrokken bedrijven uitleggen waarom de onderhandelingen zijn vastgelopen en de werknemers consulteren. Ze sluiten stakingen niet uit.

Eenzelfde verhaal in de metaalsector. Ook daar liepen de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversfederatie Agoria vast. De vakbonden dienden er donderdag een stakingsaanzegging in. Ze dreigen met ‘vrijdagstakingen’ vanaf september. In de metaalsector werken 112.500 arbeiders en 70.000 bedienden.

Vorige week hadden ook de vakbonden van de transportsector een stakingsaanzegging ingediend. Daar vragen de vakbonden een premie van 250 euro voor het personeel van bedrijven die vorig jaar winstgevend waren.

Chemiesector

In een aantal andere sectoren werd wel een akkoord gevonden. Zo krijgen de personeelsleden van winstgevende chemiebedrijven 350 euro koopkrachtpremie. Zowel vakbonden als sectorfederatie Essenscia toonden zich tevreden met een ‘solidair’ en ‘evenwichtig’ compromis. De 516.000 werknemers onder het paritair comité voor de bedienden krijgen respectievelijk 125 euro, 250 euro of 375 euro, afhankelijk van de gemaakte winst in het bedrijf. In de bouwsector werden premies van 250, 500 en 750 euro afgeklopt, opnieuw afhankelijk van de winstgroei.

Lees ook