Houten banken Noordstation (bijna) gered

Dankzij aanhoudend burgerprotest zullen de overgebleven houten banken in het Noordstation bewaard worden.

De Brusselse regering heeft tijdens de ministerraad van 22 juni besloten om de procedure te starten om het Noordstation op de bewaarlijst voor monumenten te plaatsen. Ze geeft daarmee gevolg aan een maandenlange strijd van buurtbewoners en activisten om de geliefde houten banken in het station te bewaren.

Begin oktober 2022 stonden sociale media heel even in brand. Een opmerkzame reiziger had gezien dat een deel van de houten banken in het Noordstation – die speciaal voor de opening van het station werden ontworpen in 1952 – plaats moesten maken voor metalen eenzitjes. ‘Gemaakt voor de eeuwigheid, maar vervangen door mensonvriendelijke monstruositeiten’, schreef Brusselaar Pieter Fannes op Twitter.

Zijn aanklacht kreeg onmiddellijk bijval. De houten banken zouden niet alleen een stuk mooier zijn, maar ook comfortabeler. De actiegroep Red Onze Banken ging de ingreep van de NMBS niet zomaar laten gebeuren. Samen met stadsplanning vzw Bral dienden ze een erfgoedpetitie in bij de Brusselse regering.

Op dat voorstel is de regering nu effectief ingegaan. De procedure voor de inschrijving op de bewaarlijst voor monumenten is gestart. Een finale beslissing is er nog niet gevallen, maar het zal voor de NMBS niet eenvoudig zijn om de procedure nu nog tegen te houden. Sowieso moeten alle eventuele aanpassingen tot de finale goedkeuring worden bevroren. De banken die er vandaag staan, blijven staan.

Een deel van de banken is al weggehaald en verkocht via een tweedehands coöperatieve. Een ander deel werd in bruikleen gegeven aan een architectenbureau om het oude spoorwegmuseum, dat in het Noordstation huist, aantrekkelijker te maken voor het publiek. De beheerders van dat project zeiden eerder al geen bezwaar te hebben om de banken terug te geven.

