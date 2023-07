Gilkinet veegt voorwaardelijk rijbewijs voor zeventigplussers van tafel

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) staat niet achter het voorstel van de Europese Commissie om zeventigplussers te laten bewijzen dat ze nog rijvaardig zijn.

‘Mobiliteit is een vrijheid, ik wil niet zomaar een hele leeftijdsgroep discrimineren.’

Er ligt een voorstel op tafel om zeventigplussers alleen een rijbewijs met een geldigheid van vijf jaar te geven. Als ze dat willen verlengen, moeten ze slagen voor een medische keuring en een opfriscursus volgen. Daarmee hoopt de Europese Commissie om ouderen veiliger te laten deelnemen aan het verkeer.

Gilkinet benadrukt dat het slechts om een voorstel gaat en dat de besprekingen tussen ministers op Europees niveau nog moeten plaatsvinden: ‘Over dit voorstel zal nog stevig worden gedebatteerd.’

Ook hij vindt de voorgestelde maatregel overdreven. Hij vreest dat het voorstel de vrijheid van senioren om zich te verplaatsten nodeloos zal inperken: ‘Ik wil niet zomaar een hele leeftijdsgroep discrimineren en hen beperken in hun sociaal leven.’

Gilkinet ziet geen bewijs dat senioren achter het stuur per definitie een gevaar vormen. Volgens door hem aangehaalde cijfers van verkeersinstituut Vias lopen ouderen vooral gevaar in het verkeer als voetganger of fietser. Zelfs achter het stuur zijn ze eerder zelf slachtoffer dan dat ze een gevaar vormen voor andere weggebruikers.

Vaardigheden en reflexen gaan wel wat achteruit met het ouder worden, maar senioren compenseren dat met hun rijgedrag. Zo houden ze zich in het algemeen beter aan de snelheidslimiet, rijden ze minder vaak ’s nachts en begeven ze zich minder op wegen die ze niet kennen. ‘Als iedereen rijdt zoals onze senioren, zouden onze cijfers voor verkeersveiligheid een stuk beter zijn’, voert de minister van Mobiliteit aan. Bovendien geeft hij nog mee dat medische geschiktheid om te rijden niet gekoppeld is aan een bepaalde leeftijd. Ook Okra is niet per se tegen medische screenings, zolang ze maar niet leeftijdsgebonden zijn.

Wanneer iemand toch niet meer in staat is om te rijden, rekent Gilkinet op de directe omgeving en de huisarts om in te grijpen. ‘De beste oplossing is bewustmaking door de huisarts, op maat van de persoonlijke situatie.’

