Zingen in het Engels, Frans of Nederlands? Dat ligt te zeer voor de hand. Deze festivalzomer spreken de Belgische bands Ada Oda, Aili en Ão hun talenknobbels aan, voor concerten in het Italiaans, Japans en Portugees.

In de jaren 50 en 60 lieten onze hitparades nog een breed spectrum aan talen horen, met ruimte voor hits in het Frans, Italiaans, Duits of Spaans. Maar sindsdien zijn de radiogolven steeds uniformer geworden ...