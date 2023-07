Nederland geeft roofkunst terug: ‘Had nooit in Nederland moeten zijn’

De Nederlandse regering gaat 478 stuks roofkunst op hun verzoek teruggeven aan Indonesië en Sri Lanka.

Nederlands staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu (D66) spreekt van ‘een historisch moment, waarop objecten worden teruggegeven die nooit in Nederland hadden moeten zijn’. De restitutie gaat om waardevolle en cultureel significante kunst die tijdens de koloniale periode is afgenomen van de lokale bevolking. Een voorbeeld is de Indonesische Lombokschat, een grote hoeveelheid edelstenen, goud en zilver die door Nederlands-Indische troepen in 1894 zijn geroofd uit een paleis op het eiland. In 1977 werd al een deel van de schat teruggegeven.

Een ander belangrijk stuk is het Kanon van Kandy in Sri Lanka, dat in 1765 werd veroverd door VOC-troepen. Ook een ceremoniële degen bezet met 138 diamanten wordt teruggegeven aan Sri Lanka. Uslu volgt met de teruggave de aanbevelingen op van de commissie Koloniale Collecties, die de overheid sinds 2022 adviseert.

Het is meer dan teruggeven, zegt Uslu. ‘We starten nu een periode waarin we intensiever gaan samenwerken met Indonesië en Sri Lanka. Bijvoorbeeld op het gebied van collectieonderzoek, presentatie en uitwisseling van museumprofessionals.’ De officiële overdracht van de objecten, nu nog in het Rijksmuseum en het Nationaal Museum van Wereldculturen, vindt plaats op 10 juli.

Nederland heeft naar schatting zo’n 300.000 koloniale voorwerpen in de rijkscollectie. In 2020 ontving het kabinet al het advies van de Raad voor Cultuur om de stukken onvoorwaardelijk terug te geven wanneer een herkomstland daartoe verzoekt.

Deur dicht

Het gaat niet alleen om kunst. Zo heeft het Leidse natuurhistorisch museum Naturalis de Javamens in de collectie, een set fossielen die in 1891 is opgegraven door de Nederlandse wetenschapper Eugène Dubois en die een belangrijke schakel vormt tussen de moderne mens en de aapachtigen waarvan die afstamt. Indonesië wil de fossielen terug, Naturalis maakt nog geen aanstalten: ‘Dubois bedreef wetenschap volgens de mogelijkheden van zijn tijd. Hij moest de fossielen wel meenemen naar Nederland, want in Indonesië had hij geen vergelijkingsmateriaal tot zijn beschikking.’

De directeur-generaal van het Indonesische ministerie van Cultuur, Hilmar Farid, reageerde verbaasd. ‘We moeten nog beginnen te praten en Naturalis gooit de deur al dicht.’ Farid wees erop dat de wetenschappelijke kennis van Dubois essentieel was in het opgraven van de fossielen, maar dat de culturele en educatieve betekenis van de stukken in Indonesië groot is.

