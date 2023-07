In Cambasque heb je doorgaans alleen in de wintermaanden wat verloren, behalve als de Ronde van Frankrijk er passeert. De dollewielerziekte toverde het skidorpje voor één dag om in een festivalweide. Headliner Tadej Pogacar ontgoochelde niet.

‘Mark Cavendish, I’m coming for you.’ Tadej Pogacar (24) krijgt de lachers op zijn hand tijdens de persconferentie na zijn overwinning in Cambasque. Met zijn tiende ritzege in de Ronde van Frankrijk is ...