Kamervoorzitster tikt Tim Vandenput (Open VLD) op de vingers

Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) heeft Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput in een brief herinnerd aan de regels rond vertrouwelijke documenten.

Vandenput citeerde vorige week donderdag tijdens plenaire vergadering uit een nota van de Staatsveiligheid. Die nota ging over de twee Iraniërs wier moeder in Iran zou zijn ondervraagd nadat ze gezien waren op een betoging in Brussel. Het tweetal zou door een aantal Iraniërs met visum zijn gefilmd tijdens een protest in Brussel. De positie van minister Hadja Lahbib (MR) kwam daardoor opnieuw onder druk te staan, nadat ze al een week onder vuur lag.

Tim Vandenput nam het tijdens de discussie in de Kamer op voor de minister. Hij citeerde daarbij uit een nota van Staatsveiligheid die circuleerde in de media en waarin zou staan dat één van de twee Iraniërs illegaal in ons land verbleef. De man zou zo een motief hebben gezocht om politiek asiel aan te vragen, was de redenering.

Maar de nota van Staatsveiligheid is een geclassificeerd document dat maar beperkt mocht worden verspreid. De inhoud daarvan publiek maken in de Kamer, kan in principe niet. Bovendien gaf Vandenput in een tweet nog meer details over de situatie van de Iraniër.

Oppositiepartij N-VA klaagde de situatie aan en Kamervoorzitster Eliane Tillieux schreef Vandenput een brief om hem aan de regels rond vertrouwelijke documenten en de deontologische regels voor Kamerleden te herinneren, verneemt Belga uit goede bron.

