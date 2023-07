Huisfotograaf Kaat Pype maakte een boek vol beelden die ze eigenlijk nooit had willen tonen, portretten die aan onze blik zouden ontsnappen. En toch staan we pagina na pagina oog in oog met dezelfde man, ons getoond in verschillende omgevingen.

Kaat Pype maakt al jaren bijzondere portretten. Daarvoor werkt ze samen met een assistent die vooraf de plaats inneemt van de geportretteerde, zodat techniek, houding en concept goed voorbereid zijn. Al deze stand-in-portretten, noem het fotografische schetsen, zijn nu verzameld in haar boek. De man, in tegenstelling tot de later geportretteerden, poseert niet zelfbewust. Zijn beeld is functioneel, hij vormt slechts een geheel van kleuren, lijnen en licht, maar nooit het inhoudelijke onderwerp. Of toch? Het geheel brengt de kijker in verwarring, zoveel is zeker. Wanneer wordt een beeld van iemand een portret? Krijgt de stand-in via de ruim honderd beelden een eigen identiteit? Wordt hij een personage? Komt de kijker iets meer te weten over hem?

STAND-IN zal beschikbaar zijn vanaf 30 september 2023, meer info op www.kaatpype.be





Foto: Kaat Pype

Foto: Kaat Pype

Foto: Kaat Pype

Ook het boek heeft een handgeschreven, stand-in-kaft, omheen de gedrukte, ingebonden kaft. Foto: Kaat Pype