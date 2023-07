Greta Thunberg moet voor de rechter verschijnen

Later in de maand juli moet klimaatactiviste Greta Thunberg voor de rechter verschijnen omdat ze niet naar de politie geluisterd heeft in Malmö vorige maand. Ze deed toen mee aan een protestactie tegen de olie-industrie, waarbij de actievoerders het verkeer verstoorden.

De klimaatactiegroep Take Back the Future nam het initiatief voor de zesdaagse protesten aan de oliehaventerminal. Thunberg en drie andere actievoerders werden opgepakt. Ze maakten deel uit van een groep van twintig personen die de weg blokkeerden en op tankers klommen. Ze zouden daarbij de bevelen van de politie om de weg vrij te maken genegeerd hebben.

Thunberg werd wereldwijd bekend toen ze als vijftienjarige aan haar schoolstakingen voor het klimaat begon. Ze is nu twintig. Naar verluidt is ze van plan om zichzelf te verdedigen in de rechtbank op 24 juli.

Take Back the Future liet weten dat de fossiele ladingen in de terminal een veel groter probleem vormen dan de vervolging van hun activisten. ‘De echte misdaad schuilt achter de poorten die we blokkeerden’, zei woordvoerder Irma Kjellström, die ook voor de rechtbank zal moeten verschijnen. ‘We zullen ons blijven verzetten tegen dit soort van activiteiten. We gaan niet zitten wachten en op die manier toelaten dat de fossielebrandstofindustrie onze dromen kan blijven afnemen.’

Het is de eerste keer dat Greta Thunberg voor de rechter moet verschijnen. Ze werd wel al twee keer eerder opgepakt, een keer in Duitsland en een keer in Noorwegen.

