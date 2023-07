Onderzoek naar bewakingskartel is rond: Securitas, G4S en Seris riskeren zware boetes

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft zijn onderzoek naar mogelijke verboden concurrentiebeperkende afspraken in de bewakingssector afgerond. Securitas, G4S en Seris riskeren zware boetes.

Het onderzoek naar de kartelafspraken kwam de voorbije jaren al in de aandacht omdat het in 2021 tot het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet had geleid bij Bpost. Van Avermaet was jarenlang topman bij G4S in België.

De Belgische concurrentiewaakhond heeft de drie bewakingsbedrijven laten weten waarvan ze beschuldigd worden, zo meldt hij donderdag in een persbericht. Het gaat om jarenlange kartelpraktijken die de concurrentie beperkten.

Zo zouden de bedrijven minimumprijzen hebben afgesproken binnen hun beroepsvereniging, zich op elkaar hebben afgestemd bij aanbestedingen en afgesproken hebben om geen personeel van elkaar aan te werven. Die laatste beschuldiging is uitzonderlijk in het Belgische mededingingsrecht, merkt auditeur-generaal Damien Gerard op. ‘Er zijn in Europa weinig precedenten van. Wij zijn van mening dat het een inbreuk betekent op de mededinging.’

De drie bedrijven krijgen nu de tijd om zich te verdedigen. Daarna zijn er twee mogelijkheden. Het College van de BMA kan een beslissing nemen en boetes opleggen. Die kunnen oplopen tot 10 procent van de omzet van de bedrijven, ofwel die geboekt in België (voor praktijken van voor 2019), ofwel wereldwijd (voor praktijken na 2019). Een andere mogelijkheid is dat er een schikking wordt getroffen, maar dan moeten de bedrijven schuld bekennen.

De BMA richt zich in deze fase enkel tot de bedrijven en niet tot personen, zegt de auditeur-generaal. Jean-Paul Van Avermaet wordt dus niet persoonlijk geviseerd, wat in een aparte Amerikaanse zaak over de kartelafspraken wel het geval is. ‘We zijn eerst van plan de zaak af te ronden voor de drie bedrijven’, legt Gerard uit. Maar het is niet uitgesloten dat ‘andere partijen nog betrokken worden’.

