Brussel maakt twintig nachtclubs cultureel erfgoed

Het Brusselse nachtleven wordt erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Dat maakt staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Ans Persoons (one.brussels-Vooruit) bekend.

Het gaat om een twintigtal nachtclubs die de erkenning krijgen, onder meer Fuse, Mirano, Spirito, La Cabane, Madame Moustache, C12 en Bloody Louis.

De beslissing komt er in de nasleep van de geluidsklachten tegen technoclub Fuse. Afgelopen januari dreigde de technotempel de deuren te sluiten na een klacht van een buur. Leefmilieu Brussel had beslist dat Fuse enkel tot 2 uur ’s nachts mocht openblijven en de geluidsnormen van 95 decibel niet mocht overschrijden. Omdat dat niet haalbaar was voor de club, wilde Fuse de handdoek in de ring gooien. De club krijgt nu twee jaar de tijd om het geluidsoverlast te verminderen.

Omdat er veel kritiek kwam op de mogelijke sluiting van Fuse, heeft de Brusselse nightlifesector het initiatief genomen om het nachtleven te laten erkennen als cultureel erfgoed. Juridische gevolgen voor gelijkaardige zaken als dat van Fuse zal dat niet hebben. ‘Het is eerder symbolisch’, aldus de staatssecretaris.

