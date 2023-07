Een team van Zwitserse privéspionnen vernietigde de reputatie van onschuldige mensen in Europa. In opdracht van een Golfstaat vochten ze een schaduwoorlog uit. Tot ze zelf werden gehackt. De Standaard duikt in de schimmige wereld van de duistere pr-operaties.

In de ochtend van 7 augustus 2017 stapt de Zwitserse privédetective Mario Brero (71) een suite binnen in het Fairmont Hotel in Abu Dhabi. De privéspion zit al sinds 1989 in de business en staat in Zwitserland ...