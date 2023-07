‘17-jarig meisje verkracht op Malta’: vijf jongeren uit Brussel opgepakt

Vijf Brusselse jongeren staan terecht in Malta omdat een van hen een 17-jarig meisje zou hebben verkracht. Ook zouden ze de 16-jarige vriend van het meisje ontvoerd, mishandeld en beroofd hebben. Dat schrijven lokale media.

Het Franse meisje had in Malta een relatie gehad met een 20-jarige Belgische jongen. Afgelopen vrijdag hadden de twee elkaar ontmoet om eventueel hun relatie opnieuw op te pikken, maar toen het meisje erachter kwam dat haar ex een nieuwe vriendin had, was ze boos weggegaan.

Die avond daarop, zaterdagavond, was ze vervolgens met een 16-jarige vriend uitgegaan in een nachtclub in Zebbug, waar ze ook haar ex met zijn nieuwe vriendin zag. Toen ze rond 5 uur een taxi wilde nemen om naar haar flat te gaan, zou haar ex voorgesteld hebben haar te begeleiden. In de taxi zou hij haar vervolgens sterke drank toegediend hebben, tot ze het bewustzijn verloor. Toen ze terug wakker werd, zou ze zich in de flat van haar ex in Sliema bevonden hebben, waar haar ex haar aan het verkrachten was terwijl zijn vrienden alles filmden.

Die vrienden zouden ook een 16-jarige vriend van het meisje onder dwang hebben meegenomen naar die flat, waar ze de jongen urenlang zouden mishandeld hebben, en geprobeerd hebben met zijn smartphone een luxehandtas van 2.000 euro te kopen.

Pas rond 13 uur zondagmiddag zou het tweetal vrijgelaten zijn, waarna ze maandag naar de politie stapten. Die kon de vijf verdachten maandagavond oppakken, net voor ze op het vliegtuig stapten.

Voor de rechtbank pleitten de ex en drie andere verdachten, 20, 18 en 17 jaar oud, onschuldig. De vijfde, 17-jarige verdachte, gaf toe dat hij de 16-jarige jongen had mishandeld, en kreeg een gevangenisstraf van één jaar, met uitstel. Het proces tegen de andere vier gaat donderdag voort.

Buitenlandse Zaken bevestigt aan de VRT dat ze op de hoogte is van een rechtszaak tegen meerdere Belgen in Malta.