Ja, audioboeken beluisteren is ook lezen

Meeleven met de hoogtes en laagtes van een personage in een boek is puur genieten. En dan maakt het echt niet uit of je dat nu doet op papier of door ernaar te luisteren.

Doreen Hendrickx

Zoals sommige mensen een marathon willen lopen, zo droom ik ervan om honderd boeken in één jaar te lezen. Elk jaar begin ik met goede moed, maar halverwege strand ik vaak rond de twintig en geef ik het op. Tot dit jaar. Vorige week merkte ik dat ik nog steeds op schema zit. Er is dus hoop. De voornaamste reden waarom het nu wél lijkt te lukken? Audioboeken.

Ik hoor het u al zeggen: ‘Is dat wel écht lezen?’ Meestal wimpel ik die discussie af, omdat ik geen zin heb ze nog eens te voeren, maar vandaag ontdekte ik dat audioboeken ondertussen meer dan 10 procent van de hele boekverkoop voor hun rekening nemen en dat die verkoop in de komende vijf jaar nog met een kwart zal stijgen. Het is met voorsprong de snelst groeiende vorm van boeken lezen. Dat wil vooral zeggen dat al die sceptici niet meer alleen mijn probleem zijn.

Dus voor de goede orde: het klopt dat de informatie anders verwerkt wordt in je hersenen, maar wat tekstbegrip betreft, maakt het amper een verschil. Geloof mij niet, geloof de vele psychologen die u exact hetzelfde zullen vertellen.

Natuurlijk is het even wennen, maar na een paar boeken besef je dat die extra laag aan ritme en intonatie gewoon een ander soort leeservaring met zich meebrengt. Eentje die soms zelfs een meerwaarde biedt.

Lezen op papier is fijn, maar je ogen sluiten en je laten overspoelen door de woorden terwijl je de taferelen voor je ziet, is minstens even zalig. En niks beters dan een goede stem die je met alle hoogtes en dieptes van de personages meesleurt – puur genieten is dat. Maakt het dan echt zoveel uit op welke manier we dat bereiken?

Geef het een kans. Bedank me later. Als u nog niet overtuigd bent, laat ik het los. Ik zwijg er al over. Als ik niet expliciet zeg dat ik een boek beluisterde, zal u het verschil toch niet merken. Dus wat maakt het uit? Er zijn honderden redenen waarom mensen boeken beluisteren, maar ik word er rustig van. Dat de afwisseling tussen papier en stem me op schema houden om mijn zelfverklaarde marathon te halen, is alleen maar mooi meegenomen.

Lees ook