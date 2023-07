Tadej Pogacar pakt tijd terug op Jonas Vingegaard na spektakelzege

Tadej Pogacar heeft in Cauterets-Cambasque de tweede Pyreneeënrit van deze Tour gewonnen en tijd teruggepakt op Jonas Vingegaard. Jumbo-Visma koos nochtans voluit voor de aanval, maar op de slotklim reed Tadej Pogacar verrassend genoeg weg van Jonas Vingegaard.

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen

Bolletjes: Neilson Powless (Vst)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Op 2,7 km van de top op het plateau vlamde Pogacar vanachter de rug van Vingegaard weg en sloop seconde per seconde weg. Pog pakte niet alleen zijn tiende Tourritzege, maar hij knabbelde ook 28 seconden weg van de achterstand ten opzichte van Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma ligt nu nog 25 seconden achter.

Zoals verwacht gebeurde het uiteindelijk op Cauterets-Cambasque, waar ze met acht aan de laatste vijf kilometer van het plateau begonnen: Wout van Aert met Jonas Vingegaard voor Jumbo-Visma, de tandem Powless en Shaw van EF Education-EasyPost, Ruben Guerreiro (Movistar), Tobias Johannessen (Uno-X), Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) en Tadej Pogacar. Powless moest er op 5,2 km van de streep af, maar is wel de nieuwe bolletjestrui. Van Aert deed de kopgroep op 4,7 km van de streep uit elkaar spatten en honderd meter verder plaatste Jonas Vingegaard een versnelling maar Pogacar volgde. Van Aert parkeerde zich gelijk. Omdat de Deen niet doorging, kwam Michal Kwiatkowski voor even nog terug, maar we kregen de verwachte tweestrijd op Cambasque. Zonde voor Wout van Aert dat het zo uitdraaide, want Vingegaard had héél andere plannen toen hij op de Tourmalet al een eerste keer de Tour compleet op stelten zette.

Daar plooide Jonas Vingegaard al op vijftig kilometer van de finish geletruidrager Jai Hindley doormidden, maar de rode draad door deze etappe was Wout van Aert die terecht voor de tweede dag op rij de prijs van de strijdlust kreeg.

De Kempenaar had er zin in. Vanaf kilometer nul gooide hij een bom. Eerst waren ze met tien: Julian Alaphilippe, James Shaw, Benoît Cosnefroy, Gorka Izagire, Jonas Gregaard, Tobias Johannesen, Nikias Arndt, Bryan Coquard, Christopher Juul-Jensen en Van Aert zelf. Vrij snel kwam het eerste vijftal aansluiten: Michal Kwiatkowski, Matteo Trentin, Mathieu van der Poel, Krists Neilands en Matis Louvel. Vijf renners kregen nog toelating om weg te rijden: Oliver Naesen, Kasper Asgreen, Neilson Powless, Ruben Guerreiro en Anthony Perez. Daarna ging het peloton op slot. Na een dozijn kilometer hadden ze al anderhalve minuut voorsprong. Terwijl de vijf op veertig seconden zwommen van de kopgroep.

Uiteindelijk zouden ze aansluiten en reden ze met twintig leiders op de Aspin, waar Powless als eerste doorkwam. Opvallend was wel dat Jumbo-Visma op drie kilometer van de top van de Aspin vond dat de Bora-hansgrohe niet snel genoeg het peloton leidde en overnam. Kwestie van de etappe harder te maken.

Hoewel de voorsprong aan de voet nog geen drie en een halve minuut was, namen de vluchters in de afzink en de eerste flanken van de Tourmalet quasi vijf minuten voorgift. Dat kwam ook omdat Jumbo-Visma ondertussen opnieuw de controle aan Bora-hansgrohe had overgelaten. Er was ook geen groot gevaar dat het geel van schouders zou wisselen, want Julian Alaphilippe was als dertigste in de stand, met een achterstand van 7’10” op de Australiër de dichtste belager voor het geel.

Julian Alaphilippe wou absoluut als eerste over de Tourmalet komen en de Souvenir Jacques Goddet pakken, maar hét probleem was dat hij van te ver ging en dan nog James Shaw meekreeg als waakhond voor Powless. De Brit wou geen meter overnemen, dus liet de Fransman zich opnieuw inlopen. Uiteindelijk brak de Fransman van Soudal – Quick-Step zelf op vier kilometer van de top onder het moordende tempo van Wout van Aert.

Mathieu van der Poel hield het op tien kilometer van de top van de Tourmalet voorin voor bekeken en liet zich inlopen. Er wacht hem vrijdagmiddag als lead out van Philipsen ander werk.

Tijdens de beklimming van de Tourmalet zagen opnieuw hetzelfde van de Aspin. Dit keer kwam Jumbo-Visma op tien kilometer van de top naar voren met Laporte, Van Hooydonck en Benoot. Laporte nam een kilometer bergop voor zijn rekening, daarna was het aan Van Hooydonck.

Jumbo-Visma reed vooraan met van een ‘cruisende’ Aert en achterin met vijf renners. De Herentalsenaar ging zo snel dat er slechts zes van de twintig konden volgen: Alaphilippe, Kwiatkowski, Shaw, Powles, Johannessen en Gregaard.

Uiteindelijk zou de Noor Tobias Halland Johannessen (Uno-X) als eerste over de top gaan vóór Ruben Guerreiro. Van Aert liet ze betijen. Hij was met een volslagen ander plan bezig en liet zich in de afdaling afzakken om zijn kopman Vingegaard op te halen die samen was met Pogacar en Powless.

Wat deden de Belgen?

Er was in de eerste plaats opnieuw Wout van Aert die dé motor was van de kopgroep en heel de beklimming van de Tourmalet voor zijn rekening nam. Over de top liet hij zich afzakken om te wachten op zijn kopman Vingegaard die met Pogacar on tour was. Net als vorig jaar richting Hautacam was hij dé hoofdpion op het schaakbord van Jumbo-Visma.

Het was ook leuk om Oliver Naesen te zien meeschuiven. De Oost-Vlaming van AG2R-Citroën kreeg een vrije rol. Zijn hoofdopdracht is Ben O’Connor door de vlakkere etappes te leiden.Het klimtempo dat Van Aert oplegde, werd hem op de Tourmalet wel fataal.

Tiesj Benoot betaalde voor zijn inspanningen in de eerste Pyreneeënrit en moest er op dik zes kilometer van de top tussenuit. Nathan Van Hooydonck daarenboven deed een kilometerslange beurt aan de kop van het uitdunnende peloton en liet zich dan uitzakken.

Wat deden de favorieten?

Vingegaard kreeg wel de gele trui, maar eigenlijk was hij de verliezer van Cauterets-Cambasque. De Deen begon al op de Tourmalet. Met Sepp Kuss als gems ging het zo hard dat Hindley al op vier kilometer van de top het duo van Jumbo-Visma en Pogacar moest laten gaan. Maar uiteindelijk kreeg hij zelf een draai om de oren van zijn Sloveense concurrent.

Jai Hindley is dé grote verliezer van de dag. De kopman van Bora-hansgrohe zakte terug naar de derde plaats op 1’34” van Vingegaard

Verder nog iets dat u moet weten?

- Jai Hindley hield donderdagmiddag als tweede Angelsaksische leider qua gele attributen vrij sober. Alleen een geel stuurlint fleurde zijn traditionele Specialized-fiets op. Hindley is de achtste Australiër ooit in het geel, acht jaar na Rohan Dennis die na de proloog ook direct zijn leidersplaats kwijtspeelde.

- Alexander Kristoff reed al voorin lek nog vooraleer de officiële start werd gegeven.

- Jonas Vingegaard begon in Tarbes aan zijn 300ste internationale koersdag.

- Christopher-Juul Jensen vierde zijn 36ste verjaardag met een vlucht in de Tour de France, maar voor de Deense helper van Jayco-Alula was de Tourmalet net iets te lang klimmen.

- Ruben Guerreiro werd dan weer 29 jaar. De Portugees van Team Movistar had bij het begin van de slotklim nog uitzicht op de dagzege.

